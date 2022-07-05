فرنسا تعيد 35 قاصرا و16 والدة من مخيمات في سوريا

أحد أبناء جهاديين بمخيم روج بسوريا والذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، في 10 كانون الثاني/يناير 2020.

أعادت باريس الثلاثاء 35 طفلا فرنسيا و16 أما من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا منذ سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية". وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الوالدات سلّمن إلى السلطات القضائية فيما سلّم القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن باريس أعادت 35 طفلا فرنسيا و16 أما من مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا منذ سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية". وأشارت الوزارة إلى أن الوالدات سلّمن إلى السلطات القضائية فيما سلّم القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي إن 306887 مدنيا قتلوا في سوريا خلال الصراع المستمر هناك منذ مارس/آذار 2011 أو حوالي 1.5 بالمئة من سكانها قبل الحرب.

فرانس24 /أ ف ب /رويترز

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