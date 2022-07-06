الحارس المخضرم مانداندا يغادر مرسيليا إلى رين

موريس فان ستين "ا ان بي"/ا ف ب/ارشيف

كان ستيف مانداندا حارساً بديلاً في غالبية الموسم الماضي مع مرسيليا

رين (فرنسا) (أ ف ب) – وقّع حارس مرمى مرسيليا الشهير والفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 ستيف مانداندا، عقداً لمدة عامين مع نادي رين، حسب ما أعلن الأخير الأربعاء، بعدما توصل إلى اتفاق لفسخ عقده مع وصيف الدوري الفرنسي.

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قضى مانداندا معظم مسيرته في مرسيليا، حيث لعب 613 مباراة، وهو رقم قياسي، منذ وصوله من لوهافر في العام 2007.

وأشار رين في بيانه إلى أن مانداندا "اختار قاعدته الجديدة (...) ووقّع عقداً لمدة عامين مع رين".

من جهته، أشار نادي مرسيليا في بيان انه "قرر وستيف مانداندا السير في طريقين منفصلين بالاتفاق المتبادل. يوّد نادي مرسيليا أن يتقدم بخالص الشكر لستيف على كل ما قدمه للنادي".

وكان الحارس البالغ 37 عاماً متعاقداً مع مرسيليا حتى العام 2024، لكنه قضى معظم الموسم الماضي كبديل للإسباني باو لوبيس.

ووفقاً لمصدر مقرب من الملف، خضع مانداندا لفحص طبي في رين الأربعاء قبل اكتمال عملية انتقاله.

وسيتنافس مع الحارس الدولي السنغالي ألفريد غوميز على اللعب أساسياً في رين.

وشارك مانداندا في 34 مباراة دولية مع فرنسا كحارس بديل لهوغو لوريس.

وساهم الحارس المولود في كينشاسا، في فوز نادي مرسيليا بآخر ألقابه التسعة في الدوري الفرنسي في العام 2010.

وكان مانداندا انضم إلى كريستال بالاس الإنكليزي في صفقة انتقال مجانية في العام 2016، لكنه عاد إلى النادي المتوسطي بعد عام.

© 2022 AFP