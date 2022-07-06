بريتيش إيرويز تلغي 10300 رحلة إضافية حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر

جاستن تاليس ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" الأربعاء 10300 رحلة إضافية لمسافات قصيرة حتى أواخر تشرين الأول/أكتوبر، في وقت يواجه قطاع الطيران نقصا في الموظفين رافقه ازدياد في الطلب مع رفع تدابير مكافحة كوفيد.

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وقالت الشركة في بيان "يواجه قطاع الطيران برمته تحديات كبيرة وما زلنا نركّز بالكامل على بناء قدرة على التكيف في عملياتنا وتوفير الضمان الذي يستحقه زبائننا"، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن إلغاء مئات الرحلات لهذا الصيف.

وذكرت الشركة بأنها ألغت حتى الآن 13 في المئة من إجمالي رحلاتها التي كانت مقررة خلال الصيف.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعدما صوّت موظفو "بريتيش إيرويز" في مطار هيثرو في لندن لصالح الإضراب هذا الصيف احتجاجا على أجورهم في ظل ارتفاع مستوى التضخم.

وبينما حاولت الشركة طمأنه الزبائن، إلا أنها أقرت بأن خطتها ستؤثر بشكل كبير على خطط السفر.

وقالت "بينما لم تتأثر معظم رحلاتنا وسيسافر أغلبية زبائننا بناء على خططهم، لا نقلل من تقدير تداعيات ذلك ونبذل كل ما في وسعنا لإعادة خططهم للسفر إلى مسارها".

وتابعت "نتواصل (مع المتأثرين) للاعتذار ونعرض خيارات لتبديل الحجوزات لرحلات جديدة معنا أو مع شركة طيران أخرى في أقرب موعد أو إعادة المبالغ المدفوعة كاملة".

© 2022 AFP