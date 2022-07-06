بطولة ويمبلدون: حاملة اللقب السابقة هاليب إلى نصف النهائي

ادريان دنيس ا ف ب

لندن (أ ف ب) – بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً و18 راهناً، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرتها، بفوزها الاربعاء على الأميركية أماندا أنيسيموفا (25) 6-2 و6-4، بعد ثلاث سنوات من تتويجها باللقب على العشب الانكليزي.

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وبعمر الثلاثين، تبحث هاليب عن ثالث ألقابها الكبرى، علماً انها متوجة في رولان غاروس الترابية عام 2018، وهي تلاقي في المربع الأخير الكازخستانية إيلينا ريباكينا (23) الفائزة على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) 4-6 و6-2 و6-3 والتي بلغت نصف نهائي أول بطولة كبرى في مسيرتها.

قالت هاليب "من الجميل أن تعود الى نصف النهائي، انا متأثرة جداً".

تابعت "لعبت ضد خصمة قوية جداً اليوم، كانت قادرة على ارسال كرات صاروخية في النهاية".

لكن الاميركية تأخرت بسرعة في النتيجة وحاولت في المجموعة الثانية العودة إلى أجواء المباراة بتقليص الفارق الى 4-5، لكن الرومانية المخضرمة حسمت المواجهة.

تابعت هاليب "تعيّن عليّ البقاء صلبة على قدمي اللتين ساعدتاني اليوم. كنت بحاجة أيضاً الى ارسالي. سارت الامور على ما يرام وانهيت المواجهة بشكل جيد".

لم تخسر أي مجموعة حتى الان في البطولة، وهي اللاعبة الاقل تواجداً، من حيث الوقت، في أرض الملعب. فبعدما خاضت 4 ساعات و35 دقيقة في أربع مباريات، انهت مباراة الاربعاء في ساعة و3 دقائق لتخطي أنيسيموفا.

اضافت هاليب التي تعمل منذ نيسان/أبريل الماضي مع باتريك موراتوغلو المدرب السابق للاميركية سيرينا وليامس "اقدّم أفضل مستوياتي في التنس، دون أي شك. أحاول استعادة ثقتي بنفسي".

© 2022 AFP