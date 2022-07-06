دورتموند يعزز قدراته الهجومية بتعاقده مع هالر من أياكس

موريس فان ستين ايه ان بي/ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – انضم المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي، حسب ما أفاد الأربعاء النادي الألماني.

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ويعود هالر، ابن الـ 28 عاماً، إلى "بوندسليغا" بعدما سبق له أن خاض غمار منافسات الدوري بين عامي 2017 و2019 بقميص إينتراخت فرانكفورت.

انتقل لاحقاً إلى الدوري الإنكليزي لينضم إلى وست هام (2019-2021)، قبل أن يدافع عن ألوان فريق أياكس الذي تعاقد معه في كانون الثاني/يناير 2021.

قال المدير الرياضي الجديد لدورتموند، سيباستيان كيل "نحن سعداء جداً لأننا تمكنا من التعاقد مع سيباستيان هالر".

وتابع "هو مهاجم يملك خبرة وتألق مؤخراً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنه يعرف أيضاً الدوري الألماني وسبق له أن أثبت قدراته وصفاته كمهاجم يعرف جيداً كيفية إنهاء الهجمات".

من ناحيته، قال أياكس إنه سيحصل على 31 مليون يورو مقابل هذا الانتقال. علماً أنه يمكن أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 34.5 مليوناً.

سجل هالر بقميص أياكس 47 هدفاً في 65 مباراة في مختلف المسابقات، منها 11 في الموسم المنصرم في المسابقة القارية الأم.

توج هذا الهداف، المولود في فرنسا والذي بدأ خطواته الأولى في فريق أوكسير، أفضل هداف في النسخة الأخيرة من الدوري الهولندي التي أحرز لقبها أياكس المتوج أيضاً بالكأس المحلية.

© 2022 AFP