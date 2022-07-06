صفقة انتقال سترلينغ إلى تشلسي في خواتيمها (تقارير)

أولي سكارف ا ف ب

يتحضر رحيم سترلينغ (إلى اليسار) للتعاقد مع تشلسي قادماً من مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب) – يبدو أن تشلسي بات في خواتيم إنجاز أول توقيع كبير في حقبة المالك الجديد الأميركي تود بوهلي، إذ تشير تقارير صحافية إلى الموافقة على الشروط الشخصية لجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن انتقال سترلينغ إلى "ستامفورد بريدج" بات "وشيكاً" رغم عدم الاتفاق بعد على الشروط المالية بين الناديين.

ودخل سترلينغ (27 عاماً) العام الأخير من عقده مع "سيتيزنس"، لكن من المتوقع أن يطالب بطل الدوري الإنكليزي بمبلغ مقدّر بـ45 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) لإتمام الصفقة.

وحقق الدولي الإنكليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في العام 2015.

وسجّل سترلينغ الذي كان لاعباً رئيسياً في بداياته ضمن خطط المدرّب الإسباني بيب غوارديولا، 131 هدفاً في 337 مباراة.

لكنه رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهدداً مع ضمّ جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودن.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.

© 2022 AFP