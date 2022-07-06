طواف فرنسا: الأسترالي كلارك يحرز المرحلة الخامسة وفان ايرت يحتفظ بالصدارة رغم سقوطه

أرينبرغ (فرنسا) (أ ف ب) – فاز الأسترالي سايمون كلارك الأربعاء بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما احتفظ البلجيكي فوت فان ايرت بالقميص الأصفر رغم تعرضه لسقطة.

إعلان اقرأ المزيد

ولم تبتسم هذه المرحلة من ليل إلى أرينبرغ (157 كلم) لفريق جامبو المهيمن في اليوم السابق، اذ سقط فان ايرت، وخسر السلوفيني بريموز روغليتش أكثر من دقيقتين عن مواطنه تادي بوغاتشار (فريق الإمارات)، أول الواصلين ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب.

وانتقل بوغاتشار، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، إلى الهجوم قبل 18 كيلومتراً من النهاية، برفقة البلجيكي جاسبر ستويفن (تريك)، قبل أن يتقدم على باقي منافسيه من دون أن ينفرد بالصدارة.

أما بالنسبة كلارك، الفائز بالمرحلة، فقد تمكن من الانفراد بالمركز الأوّل منذ الربع الاول من السباق، إلا أنّ العودة إلى الفيديو والصورة النهائية كان ضرورياً لتحديد الفائز بين الاسترالي والهولندي تاكو فان در هورن العائد بقوة.

وحقق كلارك، في سن الـ 36 عاماً، باكورة انتصاراته في احدى مراحل طواف فرنسا، علماً انه دخل عالم الاحتراف في 2011، في حين حقق فوزه السابع في سجل يتضمن الفوز بمرحلتين في طواف إسبانيا (لا فويلتا).

وحلّ النروجي إدفالد بواسون هاغن (توتال إنرجيز) ثالثاً متقدماً على الأميركي نيلسون باوليس المتقدم للمركز الثاني في الترتيب العام بفارق 13 ثانية عن فان ايرت الذي مرّ بعدة محطات صعبة في هذه المرحلة.

في المقابل، لعب فان ايرت دور المساند لزميله الدنماركي يوناس فينغيغارد (حلا في المركزين الـ 16 والـ 17 توالياً)، إلاّ أنّ ذلك لم يمنعه من انقاذ صدارته على الرغم من لحاق عدة دراجين به.

وسقط حامل القميص الأصفر برفقة أحد زملائه (الهولندي ستيفن كرويسفيك) قبل 97 كيلومتراً من النهاية أثناء الخروج من أحد المنعطفات. إلاّ أنه عاد إلى المنافسة بعد 8 كيلومترات متفادياً سقطة جديدة.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

1-الأسترالي سايمون كلارك 3:13.35 ساعة

2-الهولندي تاكو فان در هورن التوقيت ذاته

3-النروجي إدفالد بواسون هاغن بفارق 2 ث.

4-الأميركي نيلسون باوليس بفارق 4 ث.

5-الدنماركي ماغنوس كورت نيلسون بفارق 30 ث.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1-البلجيكي فوت فان ايرت 16:17.22 ساعة

2-الأميركي نيلسون باوليس بفارق 13 ثانية

3-النروجي إدفالد بواسون هاغن بفارق 14 ث.

4-السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 19 ث.

5-البلجيكي ايف لامبيرت بفارق 25 ث.

© 2022 AFP