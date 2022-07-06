كيسييه يأمل في السير على خطى توريه في برشلونة

باو بارينا ا ف ب

برشلونة (أ ف ب) – "أمامي مسار طويل للوصول إلى مستوى يحيى توريه"، هذا ما أعلنه لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه الأربعاء خلال تقديمه من قبل ناديه الجديد برشلونة الاسباني وتطرقه الى المشوار اللافت لمواطنه مع النادي الكاتالوني.

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ووقع كيسييه، اول المنتقلين الى صفوف برشلونة، عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2026 قادماً من ميلان بطل إيطاليا وببند جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

قال رئيس النادي جوان لابورتا "أهلا بك، فرانك كيسييه. سعداء جداً بهذا الانتقال: عاجي، لاعب وسط، محترف كبير. هو من تمنى القدوم الى برشلونة، وهذا ما نريده. من بلاده، كنا نملك لاعباً مثل (يحيى) توريه وقدّم مجهوداً كبيراً هنا. أنا متأكد من أن فرانك سيصبح لاعباً هاماً في برشلونة. أراد تشافي (المدرب) لاعباً بهذه الصفات".

وكان توريه حمل ألوان برشلونة بين 2007 و2010 واحرز معه لقب الدوري المحلي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة.

من جهته، كشف اللاعب الدولي انه تحدث مع العملاق السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الحالي وبرشلونة السابق، "وابلغني اني سانضم الى نادٍ جيد".

تابع "عندما تحدّثت مع تشافي، افهمني تقييمه الجيد لعملي واهميتي بالنسبة للفريق".

وتحدث عن كنيته "الرئيس" قائلاً وهو يبتسم "في يوم من الأيام، ركنت سيارتي في موقف الرئيس. طالبوني بتغيير الموقوف، لكني ابلغتهم انه من الان وصاعداً ساصبح أنا الرئيس، فبقيت الكنية معي".

ودافع ابن الـ25 عاماً عن ألوان ميلان منذ موسم 2017-2018، أولاً على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتباراً من 2019.

وخاض العاجي 223 مباراة بقميص الفريق اللومباردي الذي توج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، مسجلاً 37 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة بحسب موقع "ترانسفرماركت" المتخصص.

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