مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة

مصعب شاور ا ف ب

جنود إسرائيليون يمشون خلال مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 29 أيار/مايو 2022 ضد مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل شاب فلسطيني الأربعاء خلال عملية للجيش الاسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت الوزارة إن "الشاب رفيق رياض غنام من بلدة جبع في جنين، استشهد برصاص الاحتلال فجر اليوم" الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه يبلغ 20 عاما .

وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن "الجنود الإسرائيليين اطلقوا النار على غنام بينما كان امام منزله خلال اقتحام القرية ما أدى الى اصابته بجروح خطرة وجرى اعتقاله، ومن ثم أعلن الإسرائيليون عن استشهاده وابلغوا الجانب الفلسطيني بذلك".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

وقد ضاعفت اسرائيل في الأسابيع الأخيرة عملياتها في محافظة جنين ومخيمها الذي يعد معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة التي انطلق منها منفذو هجمات شهدتها الدولة العبرية في الأشهر الأخيرة.

منذ أواخر آذار /مارس نفذت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في أعقاب سلسلة هجمات شنها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية قتل فيها 19 شخصا معظمهم من المدنيين.

خلال هذه العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي ، قُتل ما لا يقل عن 50 فلسطينيًا وثلاثة مهاجمين عرب إسرائيليين، البعض منهم من الفصائل الفلسطينية ومدنيون أيضا، بينهم الصحافية في قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطّي عملية في جنين.

© 2022 AFP