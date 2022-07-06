مهاجم بلباو إينياكي وليامس اختار الدفاع عن ألوان منتخب غانا

خوسيه جوردان ا ف ب

مهاجم اتلتيك بلباو اينياكي وليامس (يمين) في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس اسبانيا. الثاني من اذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – أعلن مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني إينياكي وليامس إنه قرر من الآن وصاعدا الدفاع عن ألوان منتخب غانا وليس إسبانيا، أملا في المشاركة في صفوف الاخير في مونديال قطر لاحقا هذا العام.

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ولد وليامس في بلباو في بلاد الباسك الإسبانية من أبوين غانيين، لكنه استدعي الى صفوف منتخب إسبانيا مرة واحدة عام 2016.

وقال وليامس (28 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي "أشعر بأن الوقت قد حان كي أعود الى جذوري، فإفريقيا وغانا تعنيان لي الكثير ولعائلتي".

وأضاف "أريد رد جزء صغير من الاشياء الكثيرة التي حصلنا عليها، لأن غانا لعبت دورا مؤثرا لجعلي الشخص الذي أنا عليه الآن".

وتابع "اليوم تحد جديد يبدأ. من الآن وصاعدا، سأدافع عن قميص غانا وسأبذل قصارى جهدي من أجله. أنا احد أفراد النجوم السوداء (لقب منتخب غانا)".

ويأتي قرار وليامس كدفعة معنوية هائلة لغانا التي أوقعتها القرعة في مجموعة تضم البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية، في النهائيات المقررة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

© 2022 AFP