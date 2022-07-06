وفاة محمد باركيندو الأمين العام لأوبك المنتهية ولايته

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مندوب إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) حسين كاظم بور أردبيلي (يمين) والأمين العام للمنظمة محمد سنوسي باركيندو في مؤتمر في العاصمة الإيرانية في 02 أيار/مايو 2019

فيينا (أ ف ب) – توفي النيجيري محمد باركيندو، الأمين العام المنتهية ولايته لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مساء الثلاثاء عن 63 عاما، على ما أعلنت الأربعاء شركة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) التي شغل فيها الكثير من المناصب.

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وكتب المدير العام للشركة ميلي كياري في تغريدة "لقد فقدنا العزيز" محمد باركيندو، من دون تحديد سبب الوفاة.

وأضاف "إنها بالتأكيد خسارة كبيرة لعائلته ولبلدنا ولأوبك ولأوساط الطاقة العالمية. ستعلن ترتيبات الجنازة قريبا".

وجاء نبأ وفاة باركيندو بعد ساعات من اجتماعه في أبوجا مع الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي أشاد ب"عمله الرائع" في أوبك.

ولم ترد المنظمة التي تتخذ في فيينا مقرا على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وكان يفترض أن يحل الكويتي هيثم الغيص مكان المسؤول النيجيري في آب/أغسطس.

ولا يملك الأمين العام لأوبك سلطة تنفيذية لكنه يمثّل وجه المنظمة ويعمل أحيانا كديبلوماسي لتسهيل المناقشات بين الدول ذات المصالح المتباينة، مثل السعودية والولايات المتحدة وإيران.

وخلال فترة ولاية محمد باركيندو، انضمت أوبك إلى عشر دول أخرى، بما في ذلك روسيا، ضمن تحالف "أوبك بلاس" عام 2016 بهدف تنظيم السوق.

© 2022 AFP