البيت الأبيض: بايدن سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في إطار محادثات مع فريق القيادة السعودي

كريستوف ستاشه ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى وصوله إلى ميونيخ في 25 حزيران/يونيو 2022

واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ جو بايدن سيُجري محادثات مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته الرياض الأسبوع المقبل، لكنّه أوضح أنّ ذلك سيتمّ في إطار لقاء يعقده الرئيس الأميركي مع فريق القيادة السعودي.

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وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيّين إنّ الرئيس الأميركي "سيشارك في لقاء ثنائي مع الملك سلمان وفريق قيادته و(...) وليّ العهد جزء من هذا الفريق".

وبحسب كيربي، فإنّ هذا الاجتماع هو الوحيد المقرّر حاليًا بين الأمير محمد بن سلمان وبايدن خلال زيارته إلى السعوديّة الأسبوع المقبل.

ويرى مراقبون أنّ هذا اللقاء سيُكرّس استعادة وليّ العهد السعودي مكانته دوليًا بعدما كان معزولا إلى حدّ كبير إثر جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

قُتل خاشقجي الذي كان قريبًا من دوائر السلطة في السعوديّة قبل أن يتحوّل إلى منتقد لوليّ العهد، في القنصليّة السعوديّة في اسطنبول عام 2018 وقُطّعت أوصاله بأيدي سعوديّين جاؤوا من المملكة.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركيّة اتّهمت وليّ العهد السعودي بإصدار أمر قتل خاشقجي، وهو ما تنفيه الرياض.

وتعهّد بايدن أثناء حملته الرئاسيّة معاملة القادة السعوديّين على أنّهم "منبوذون"، بعد العلاقة الوثيقة للمملكة مع سلفه دونالد ترامب.

لكنّ ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتوتّرات الإقليميّة المرتبطة ببرامج إيران البالستيّة والنوويّة، هي عوامل أدّت إلى تغيير الوضع.

ويتوقّع أن يدفع بايدن خلال الزيارة باتّجاه زيادة المملكة إنتاجها النفطي، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار الوقود وتسارع التضخّم.

وقال كيربي إنّه خلال هذه الزيارة للحليف العربي الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، سيناقش بايدن أيضًا "تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيّما في مجال الدفاع الجوّي". ويعتزم الرئيس أيضًا حضور قمّة لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف كيربي "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوّي متكاملة في كلّ أنحاء هذه المنطقة" بسبب "مخاوف تتعلّق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستيّة، ناهيك عن دعمها المستمرّ للإرهاب في أنحاء المنطقة".

وذكر أنّ الوفد الأميركي سيتطرّق إلى ما يُمكنه فعله لمساعدة الحلفاء. وأردف كيربي "نحن نتحدّث في شكل ثنائيّ مع دول المنطقة بشأن قدرات الدفاع الجوي ونستكشف فكرة دمج هذه القدرات" في إطار مشترك "من أجل أن تكون هناك تغطية (جوّيّة) أكثر فاعليّة للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد".

© 2022 AFP