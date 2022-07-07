بطولة إنكلترا: جو غوميز يمدد عقده مع ليفربول لخمسة أعوام

بول ايليس ا ف ب

مدافع ليفربول الانكليزي جو غوميز قبيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني. سان دوني، ضواحي باريس، في 28 أيار/مايو 2022

لندن (أ ف ب) – مدد المدافع الإنكليزي جو غوميز عقده مع ليفربول، وصيف بطل الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لخمسة أعوام وفق ما أعلن النادي الخميس.

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وارتبط اسم غوميز برحيل محتمل هذا الصيف عن ليفربول بعدما اكتفى بالمشاركة في 21 مباراة الموسم المنصرم.

وتأثر ابن الـ25 عاماً بوجود الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب والفرنسي إبراهيما كوناتيه كخيارات في تصرف المدرب الألماني يورغن كلوب لشغل مركز قلب الدفاع.

كما عانى غوميز من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها في ركبته وكاحله منذ انضمامه الى ليفربول عام 2015.

لكن كلوب متمسك بخدمات اللاعب رغم ذلك كونه يرى أن "أحد الأشياء الجميلة الكثيرة في جو أنه يجمع بين الخبرة والشباب، وهذا ليس بالمزيج السيء".

وتابع "لم يمض وقت طويل على بلوغه عامه الخامس والعشرين لكنه كان في النادي قبل وصولي (2015). أفضل شيء على الإطلاق هو أن أفضل سنواته ما زالت بانتظاره، ولا يسعني أن أكون أكثر سعادة لحصول هذا الأمر معنا".

وساهم غوميز الذي انتقل الى ليفربول من تشارلتون، في قيادة "الحمر" الى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا وكأس رابطة الأندية الإنكليزية وكأس العالم للأندية.

وعلق غوميز على تمديد ارتباطه بليفربول، قائلاً "إنه مكان رائع للتواجد فيه. في نظري، قد يكون أحد أفضل الأندية، إن لم يكن الأفضل، في العالم حالياً".

وتابع "كان تمديد تواجدي هنا قراراً سهلاً حقاً".

© 2022 AFP