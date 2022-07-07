بوريس جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين الخميس (بي بي سي)

دانيال ليل ا ف ب

جونسون لدى توجهه من 10 دانونينغ ستريت وسط لندن لحضور جلسة استجوابه في البرلمان بتاريخ 6 تموز/يوليو 2022

لندن (أ ف ب) – ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بوريس جونسون سيستقيل من قيادة حزب المحافظين الخميس وسيبقى رئيسا للوزراء حتى الخريف.

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وقالت هيئة بي بي سي إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم - وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف"، مضيفًا أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

وقال متحدث باسم الحكومة أن جونسون سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه في وقت لاحق الخميس.

تعليقًا على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".

يأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.

أذنت استقالة وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد مساء الثلاثاء بقرب سقوط جونسون بعد فضيحة جنسية جديدة تتعلق بالنائب المسؤول عن انضباط النواب المحافظين الذي عينه في شباط/فبراير رغم توجيه تهم له في السابق.

© 2022 AFP