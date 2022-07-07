دبلوماسي بريطاني قيل إنه أوقف في إيران غادر البلاد في 2021 (سفارة)

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

صورة من أرشيف 21 آب/أغسطس 2015 تظهر رجلين يمران أمام السفارة البريطانية المغلقة آنذاك، في العاصمة طهران

طهران (أ ف ب) – قال سفير المملكة المتحدة في طهران الخميس إن الدبلوماسي البريطاني الذي أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي توقيفه الأربعاء، غادر إيران في كانون الأول/ديسمبر 2021.

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وكان التلفزيون الإيراني ووكالة "فارس" الإيرانية للأنباء ذكرا الأربعاء أن دبلوماسيا بريطانيا أوقف في موعد لم يكشف عنه، وقدم في مقطع مصور بثه التلفزيون على أنه جيل ويتاكر.

وكتب سفير المملكة المتحدة في طهران سايمن شيركليف بسخرية في تغريدة "الأنباء عن اعتقال المسؤول الثاني في السفارة مثيرة جدا للاهتمام" في إشارة إلى جيل ويتاكر الذي شغل منصب مساعد السفير في طهران.

وأكد السفير "لقد غادر إيران في كانون الأول/ديسمبر (2021) في ختام مهمته".

وأشارت وسيلتا الاعلام الإيرانيتين الأربعاء إلى توقيف دبلوماسيين أجانب آخرين في موعد لم يحدد أيضا، من جانب الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء إنّ "استخبارات الحرس الثوري حدّدت واعتقلت دبلوماسيين في سفارات أجنبية كانوا يتجسّسون في إيران"،

وفي حين قالت "فارس" إنّ نائب السفير البريطاني "طُرد من البلاد بعدما قدّم اعتذاراً"، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إنّ ويتاكر "طُرد من المنطقة" التي أوقف فيها الدبلوماسيون في صحراء شهداد في محافظة كرمان جنوب شرق إيران وهي منطقة يزورها السياح.

وفي لندن رفضت وزارة الخارجية الأربعاء المعلومات الإيرانية حول توقيف احد دبلوماسييها.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّ "التقارير عن توقيف دبلوماسي بريطاني في إيران عارية من الصحة تماماً".

ولم تحدد وكالة فارس والتلفزيون الإيرانية جنسية الدبلوماسيين الآخرين وعددهم.

© 2022 AFP