دوري "أن بي ايه": غوبير يؤكد أن "الهدف هو اللقب" مع مينيسوتا

واشنطن (أ ف ب) – أكد لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الأربعاء أن "الهدف هو لقب" بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أول مؤتمر صحافي عقب تعاقده رسمياً مع مينيسوتا تمبروولفز قادماً من يوتا جاز.

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وقال أفضل مدافع في الدوري ثلاث مرات (2018 و2019 و2021) "لم آت إلى هنا فقط لأكون في فريق جيد، لقد جئت إلى هنا لبلوغ الدور النهائي مع هذا الفريق، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة هذا الفريق على الذهاب إلى القمة".

وانتقل غوبير (2.16 م) إلى صفوف مينيسوتا في صفقة تبادلية شهدت انتقال خمسة لاعبين في الاتجاه المعاكس (ماليك بيزلي، باتريك بيفيرلي، ووكر كيسلر، جاريد فندربيلت ولياندرو بولمارو) وأربعة اختيارات "درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجماعات وحتى الثانويات الأميركية والأجانب الى الدوري، في الجولة الأولى في السنوات المقبلة (2023، 2025، 2027 و2029).

تم الإعلان عن الصفقة من قبل قناة "إي إس بي إن" في الأول من تموز/يوليو، ثم أكدها غوبير (30 عاما) على شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم التالي، دون أن يحدد لاعب الارتكاز الفرنسي اسم فريقه الجديد.

وأمضى غوبير مسيرته الاحترافية في الدوري الأميركي للمحترفين مع يوتا جاز منذ عام 2013 قادما من شوليه الفرنسي، وبلغ معدله 12.4 نقطة و11.7 متابعة و2.2 صدات في كل مباراة.

وفشل غوبير مع يوتا في تخطي الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية (2017 و2018 و2021)، علماً أنه خرج من الدور الأول للبلاي أوف هذا الموسم.

كما أن فريقه الجديد خرج بدوره من الدور الأول، ولم يفز أبدًا بلقب الدوري الاميركي للمحترفين منذ تأسيسه في عام 1989.

وتثير شراكته مع النجم الآخر لمينيسوتا كارل أنتوني تاونز، الملقب بـ"كات" والذي يلعب أيضًا في مركز لاعب الارتكاز، الكثير من الأسئلة حتى قبل انطلاق موسم 2022-2023 في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال غوبير "أعتقد أننا نكمل بعضنا البعض، يمكننا أن نجعل بعضنا البعض أفضل، في الدفاع والهجوم. إذا كنت قد أخبرتموني قبل عام أن ما حدث هذا الصيف سيحدث، لم أكن لأصدق ذلك ولكن الآن بعد أن حدث ذلك، أنا سعيد جدا".

وأضاف المتوج بفضية أولمبياد طوكيو "سنتقاسم تجربتنا وهذا يمكن أن يكون إيجابيًا لهذا الفريق (...) ستكون هناك فترة تعلم ولكن مع التمريرات والرميات والصفات الفريدة للاعب بحجم +كات+ أنا متأكد من أنني سأمكنه من أن يكون أفضل".

"هدية عيد الميلاد" لوليامسون

من جهة أخرى، أكد فريق نيو أورليانز بيليكانز تمديد عقد الشاب زيون وليامسون لمدة أقصاها خمس سنوات بقيمة 193 مليون دولار يمكن أن تصل إلى 231 مليون دولار استناداً الى النتائج التي يحققها اللاعب مع الفريق، بينها أن يتم اختياره في تشكيلة أفضل فريق في الدوري الموسم المقبل أو أفضل لاعب في الدوري أو أفضل مدافع.

وعانى اللاعب الذي كان عام 2019 الخيار الأول في الـ"درافت" من لعنة الإصابات لكنه أظهر لحظات من التألق في مستهل مشواره في "أن بي ايه" حيث بلغ معدله 25.7 نقطة مع 7 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة في 85 مباراة منذ موسم 2019-2020.

وقال وليامسون الذي غاب عن الموسم الماضي بسبب كسر في القدم اليمنى "بيليكانز منحوني هدية عيد الميلاد، ولن أخيب آمالهم" في إشارة الى احتفاله أمس بعيد ميلاده الثاني والعشرين.

وأكد فريق واشنطن ويزاردز تمديد عقد نجمه برادلي بيل الذي خاض مباراة كل النجوم ثلاث مرات والذي بدأ مسيرته مع فريق العاصمة منذ 10 أعوام.

في المقابل، لا يزال التشويق مستمرا بشأن النجم كيفن دورانت الذي طلب الرحيل عن بروكلين نتس في عملية تبادل للانتقال الى صفوف فينيكس صنز أو ميامي هيت بحسب وسائل الإعلام المحلية، علما أنه كان مدد عقده عام 2021 لمدة أربع سنوات مقابل 198 مليون دولار.

وفشل دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، في عام 2021 مع الثنائي كايري إرفينغ وجيمس هاردن المنتقل في وقت سابق من هذا العام إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في قيادة نتس الى المنافسة على اللقب.

وعانى نتس من بعض الصعوبات بين رفض إرفينغ تلقي اللقاح ضد فيروس "كوفيد-19" ما حرمه من اللعب خلال جزء كبير من الموسم، والاستياء الذي ظهر بعد ذلك اثر رحيل هاردن، وأخيراً الخروج المذل من الدور الأول من الـ"بلاي أوف" على يد بوسطن سلتيكس صفر-4.

ويعتبر قرار دورانت مفاجئاً لاسيما أن إرفينغ حسم أمره بالبقاء مع نتس بعد تفعيل بند التمديد لموسم إضافي على الرغم من أن بإمكانه الرحيل أيضاً.

وقرر دورانت السبت الماضي أن يتحدث للمرة الأولى منذ الكشف عن رغبته بالرحيل، لكن ما كتبه على تويتر كان غامضاً حيث قال "الأشخاص المتواجدون معي في الصالة الرياضية يعرفون فحوى الأمر، ويعرفونني".

وتابع "إذا لم تكونوا معي هناك، فاسألوا من حولي".

© 2022 AFP