طواف فرنسا: بوغاتشار يحرز فوزه الأول في هذه النسخة وينتزع صدارة الترتيب

ان كريستين بوجولا ا ف ب

دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوغاتشار (يسار) يحتفل بعد فوزه بالمرحلة السادسة من طواف فرنسا الدولي. لونوي، شمال فرنسا، في 7 تموز/يوليو 2022

لونوي (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل العامين الماضيين مع فريق الإمارات، فوزه الأول في النسخة الـ109 من طواف فرنسا الدولي، بعد إنهائه المرحلة السادسة التي أقيمت الخميس لمسافة 220 كلم بين بينشه البلجيكية ولونوي في شمال شرق فرنسا، في المركز الأول ما سمح له بانتزاع القميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام.

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وضرب السلوفيني البالغ 23 عاماً بقوة في الأمتار الـ500 الأخيرة التي كانت صعوداً، لينهي المرحلة في 4.27.13 ساعة وبفارق السرعة النهائية عن الأسترالي مايكل ماثيوز والفرنسي دافيد غودو اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث.

وقال بوغاتشار "شعرت أني أفوز للمرة الأولى، لم أكن أتوقع الفوز اليوم. كانت معركة حقيقية".

وبفوزه السابع في الطواف الفرنسي الشهير، انتزع بوغاتشار صدارة الترتيب العام من البلجيكي فوت فان ايرت الذي اكتفى بالمركز الـ103 في هذه المرحلة بفارق 7 دقائق و28 ثانية عن السلوفيني، ما أدى الى تراجعه كثيراً في الترتيب فيما بات الأميركي نيلسون باوليس ثانياً بفارق 4 ثوانٍ عن السلوفيني، والدنماركي يوناس فينغيغارد ثالثاً بفارق 31 ثانية.

وتقام المرحلة السابعة الجمعة لمسافة 176.5 كلم بين تومبلان ولا بلانش دي بيل فيّ.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 4.27:13 ساعة

2- الأسترالي مايكل ماثيوز بنفس التوقيت

3- الفرنسي دافيد غودو بنفس التوقيت

4- البريطاني توماس بيدكوك بنفس التوقيت

5- الكولومبي نايرو كينتانا بنفس التوقيت

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 20.44:44 ساعة

2- الأميركي نيلسون باوليس بفارق 4 ثوانٍ

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 31 ث

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 39 ث

5- البريطاني توماس بيدكوك بفارق 40 ث

© 2022 AFP