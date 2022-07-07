لقاء نادر بين عباس وغانتس قبل وصول بايدن إلى المنطقة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – بعد ستّة أشهر على لقائهما في إسرائيل، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مساء الخميس للإعداد لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيليّة الجمعة.

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وقال مكتب غانتس في بيان إنّ هذا اللقاء النادر مساء الخميس عقِد لمناسبة عيد الأضحى و"لمناقشة التنسيق المدني والعسكري مع اقتراب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأضاف "كان اللقاء إيجابيًا. ناقش الطرفان التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة (...) واتّفقا على مواصلة التنسيق الأمني بينهما وتجنّب الأعمال التي قد تُسبّب عدم استقرار".

من جهته، أكّد عبّاس خلال اللقاء "أهمّية خلق أفق سياسي" بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين، مشدّدًا على "ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسميّة الفلسطينيّة "وفا".

كان عبّاس وغانتس التقيا في كانون الأوّل/ديسمبر في إسرائيل، ما أثار جدلا في صفوف الطبقة السياسيّة الإسرائيليّة. ويأتي اجتماعهما الثاني هذا، في رام الله، مقرّ السلطة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة، قبل أقلّ من أسبوع من زيارة بايدن في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط.

ويزور بايدن إسرائيل والضفّة من 13 إلى 15 تموز/يوليو، ويلتقي خصوصًا رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لبيد والرئيس الفلسطيني، قبل توجّهه إلى السعوديّة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق نفتالي بينيت قال إنّه يرفض مقابلة عبّاس.

وفي ختام زيارة أجراها هذا الأسبوع إلى باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار لبيد من جهته إلى أنّه "لا يستبعد" لقاءً محتملا مع الرئيس الفلسطيني، غير أنّه قال إنّ ذلك "ليس أولويّة"، في ضوء اقتراب موعد الانتخابات التشريعيّة الإسرائيليّة في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2022 AFP