ميلان يتعاقد نهائياً مع "عامل التوصيل" البرازيلي ميسياس

ميلانو (أ ف ب) – انتقل المهاجم البرازيلي جونيور ميسياس من مرحلة "عامل التوصيل" إلى نجم كرة القدم في الدوري الإيطالي، بعدما فعّل ميلان، حامل اللقب، الخميس بند تعاقده معه نهائياً.

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وصل ميسياس (31 عاماً) إلى ميلان في الصيف الماضي معاراً من كروتوني مع خيار التعاقد معه نهائياً، حيث ساهم في فوز "اللومباردي" بلقب "سيري أ"، بتسجيله 5 أهداف في 26 مباراة محلية.

وأقدم ميلان تسجيل عقد ميسياس مع الدرجة الأولى لدى الاتحاد المحلي للعبة، بعد إعادة التفاوض بشأن رسوم الشراء مقابل صفقة تقدر بـ4.5 ملايين يورو (نحو 4.5 دولار أميركي أيضاً) بالإضافة إلى المكافآت.

وكان وصول ميسياس إلى أعلى مستويات عالم الكرة المستديرة مثيراً للإعجاب نظراً لأنه بدأ مسيرته في إيطاليا مع الهواة منذ أكثر من عقد وتحديداً مع نادي كازالي (2015-2017).

انتقل إلى إيطاليا للعيش مع شقيقه في عام 2011 وتدرج في المستويات الأدنى للكرة الإيطالية، حيث عمل في نقل الثلاجات مقابل لقمة العيش، قبل أن يختاره فريق كروتوني من الدرجة الثانية في كانون الثاني/يناير 2019.

ساهم في صعود النادي الجنوبي إلى الدرجة الأولى وسجل قبل عامين 9 أهداف في 36 مباراة في "سيري أ"، قبل أن يسقط كروتوني مجدداً إلى الدرجة الثانية بعد عام في الأولى، ما شرّع أمامه باب الدفاع عن نادي ميلان بطل أوروبا سبع مرات.

غير أن بداياته لم تكن ناجحة، مع انتقاله عام 2017 إلى نادي برو فرتشيلي التاريخي، الفائز بسبعة ألقاب في الدوري في السنوات الأولى من القرن الماضي، والذي تم حظره لأن أندية دوري الدرجة الثانية مُنعت من التعاقد مع لاعبين بدون جوازات سفر أوروبية من بطولات الهواة.

وعمل ميسياس في توصيل الأغراض في الصيف، بدلاً من الذهاب في عطلة، لكسب لقمة العيش. أدت هذه التضحيات إلى انتقاله إلى ملعب "سان سيرو" ليدافع عن ألوان أحد الأندية الأكثر شهرة في العالم، وقاده للفوز بأول سكوديتو له منذ عام 2011 والتاسع عشر في تاريخه.

© 2022 AFP