ويمبلدون: جابر التاريخية وريباكينا تتواجهان على لقب أول في الـ"غراند سلام"

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

التونسية أُنس جابر تقفز خلال مباراتها مع الألمانية تاتيانا ماريا في نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب في 7 تموز/يوليو 2022

لندن (أ ف ب) – ستكون ملاعب عموم إنكلترا السبت على موعد مع بطلة جديدة في البطولات الكبرى، وذلك بعد التأهل التاريخي للتونسية أنس جابر الى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ"غراند سلام" في كرة المضرب، حيث ستتواجه مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

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وباتت جابر، المصنفة ثانية عالمياً وثالثة في ويمبلدون، أول العرب وأول إفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى بفوزها الخميس على صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا 6-2، 3-6، و6-1.

وستسعى جابر (27 عاماً) إلى الظفر السبت بأول بطولة كبرى في مسيرتها، حينما تواجه ريباكينا المصنفة 23 عالمياً والتي بلغت بدورها النهائي الكبير الأول في مسيرتها بفوزها السهل على الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2019 بمجموعتين 6-3 و6-3.

وقالت جابر بعد المباراة "أنا أفخر بأنني امرأة تونسية تقف هنا"، بعدما باتت أول العرب الواصلين إلى نهائي بطولة كبرى لدى السيدات والرجال على حد سواء.

"حلم تحقق بسنوات من العمل والتضحية"

وقبل فوز جابر الخميس، كانت اللاعبتان الجنوب إفريقيتان إيرين باودر بيكوك في بطولة فرنسا المفتوحة عام 1927 ، ورينيه شورمان في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1959، اللاعبتين الإفريقيتين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى نهائي البطولات الأربع الكبرى، في حقبة الهواة التي باتت احترافية في العام 1968.

وأضافت جابر "إنه حلم تحقق بسنوات من العمل والتضحية. أنا سعيدة لأنها أتت ثمارها وسأواصل العمل لمباراة أخرى".

وتابعت "جسدياً تُعتبر تاتيانا وحشاً، فهي لا تستسلم، اعتقدت أنها ستستسلم، لمستها، وإرسالها وكل شيء في الملعب مثير للإعجاب. آمل أن تستمر على هذا النحو. دعونا لا نتواجه مرة أخرى، أنا جيدة للآن".

وأردفت "أعرف أن الناس تفرح بجنون في تونس الآن. أريد أن أرى المزيد من اللاعبين العرب والأفارقة في البطولة. أحب اللعبة وأريد أن أشاركهم التجربة".

ونجحت جابر في تخطي المجموعة الأولى أمام ماريا صديقتها الشخصية التي أنجبت طفلتها الثانية قبل 15 شهراً.

واستهلت ماريا التي تحتفل الشهر المقبل بميلادها الخامس والثلاثين والتي لم يسبق لها قبل ويمبلدون 2022 من الذهاب أبعد من الدور الثالث في الـ"غراند سلام"، المباراة بالفوز بإرسالها قبل أن ترد عليها التونسية وتعادل الكفة 1-1، لتعود وتكسر إرسال الألمانية لتتقدم 2-1 ثم 3-1، فيما بقيت الأخيرة في أجواء المنافسة بفوز صعب على إرسالها 3-2.

حسمت جابر الشوط السادس لصالحها 4-2، لتعود وتكرر كسر إرسال منافستها وتتقدم 5-2، قبل أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها في 38 دقيقة.

وعلى غرار الأولى، استهلت ماريا الثانية بالفوز بإرسالها، وردت جابر بالتعادل 1-1، قبل أن تجبر منافستها على المقاومة بقوة بخسارتها فرصة حسم الإرسال مرتين، لتنتفض ماريا وتستعيد زمام الأمور وتتقدم 2-1.

وعادت ماريا وكسرت إرسال التونسية لتصبح النتيجة 3-1، ثم 4-1 قبل أن تفوز جابر بشوطها الثاني في المجموعة وتقلص الفارق إلى 2-4.

ورغم ارتفاع نمط التونسية، حالت ماريا دون عودتها إلى أجواء المجموعة لتفوز بإرسالها وتتقدم 5-2، قبل أن تحسمها 6-3 بعد خطأ مباشر في الشباك من التونسية.

وبدأت جابر المجموعة الثالثة الحاسمة بقوة، ففازت بارسالها ثم كسرت إرسال المصنفة 103 عالمياً لتتقدم 2-صفر ثم 3-صفر و4-صفر بعد كسر جديد، ثم 5-صفر.

وخطفت الألمانية شوطاً شرفياً، قبل أن تحسم جابر الشوط السابع لصالحها وتظفر بالمجموعة والمباراة.

ريباكينا تتخطى هاليب من دون معاناة

وبعدما وصلت العام الماضي الى الدور الرابع في أول مشاركة لها في القرعة الرئيسية للبطولة الإنكليزية، قطعت ريباكينا في هذه النسخة شوطاً عملاقاً بوصولها الى المباراة النهائية.

الكازاخستانية ايلينا ريباكينا خلال مباراة نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ضد الرومانية سيمونا هاليب. ويمبلدون، جنوب غرب لندن، في 7 تموز/يوليو 2022 سيباستيان بوزون ا ف ب

واحتاجت ريباكينا التي كان وصولها الى ربع نهائي رولان غاروس العام الماضي أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، الى ساعة و15 دقيقة فقط لكي تتخطى عقبة هاليب، حارمة الرومانية من الوصول الى النهائي للمرة الثانية في ويمبلدون بعد عام 2019 حين توجت بلقبها الثاني الكبير (الأول كان قبلها بعام في رولان غاروس).

وقالت الكازخستانية "كنت جيدة جداً حقاً. اليوم كنت جاهزة ذهنياً وقمت بكل ما باستطاعتي وكانت مباراة رائعة".

ولم تجد ريباكينا صعوبة في حسم المجموعة الأولى في 37 دقيقة بعدما كسرت إرسال منافستها الرومانية مرة واحدة في الشوط السادس، وكان ذلك كافياً لخلق الفارق بين اللاعبتين.

وضربت الكازخستانية بقوة في مستهل المجموعة الثانية، منتزعة الشوط الأول على إرسال منافستها الرومانية لتتقدم 1-صفر ثم 2-صفر على إرسالها، لكن هاليب أنعشت آمالها بكسر إرسال ريباكينا في الشوط الرابع مدركة التعادل 2-2.

لكنها عادت وخسرت إرسالها في الشوط التالي، وهذا الأمر فتح الطريق أمام ريباكينا للسير بالمجموعة الى بر الأمان، حاسمة إياها 6-3 على إرسال هاليب التي فشلت في بلوغ النهائي الكبير السادس في مسيرتها بخسارتها أمام الكازخستانية للمرة الثانية من أصل أربع مواجهات بينهما.

وستكون مواجهة النهائي السبت الرابعة بين ريباكينا وجابر التي فازت باللقاءين الأخيرين بينهما عام 2021 في الدور الثاني لدورة دبي ونصف نهائي دورة شيكاغو، فيما فازت الكازخستانية في الأولى عام 2019 في الدور الثاني لدورة ووهان الصينية.

وعلقت الكازخستانية على لقاء جابر، متوقعة "أن تكون مباراة رائعة. إنها لاعبة مذهلة، لاعبة صعبة جداً. لن يكون من السهل اللعب ضد كراتها الساقطة والطائرة".

بور-ع ش-ا ح-د ح

© 2022 AFP