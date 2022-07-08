بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى النهائي لملاقاة كيريوس

أدريان دنيس ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على البريطاني كامرون نوري في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب في لندن في 8 تموز/يوليو 2022

لندن (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على البريطاني كامرون نوري 2-6 و6-3 و6-2 و6-4 الجمعة في نصف النهائي.

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ويلتقي ديوكوفيتش الثالث عالمياً والساعي الى لقبه السابع والرابع على التوالي في ويمبلدون والـ21 في الـ "غراند سلام"، في المباراة النهائية مع الأسترالي نيك كيرويس المتأهل عقب انسحاب الإسباني رافايل نادال الخميس بسبب الإصابة.

وبلغ الصربي النهائي الـ 32 له في "غراند سلام" وهو رقم قياسي في عالم الرجال، ليتقدم بفارق نهائي على الغائب الأبرز السويسري روجيه فيدرر، وبفارق نهائيين عن نادال.

قال ديوكوفيتش ابن الـ 35 عاماً عن منافسه "كان لاعباً أفضل في المجموعة الأولى. خضت الكثير من الأدوار نصف النهائية في غراند سلام، ولكن دائماً ما تشعر بالضغط، من نفسك ومن الخارج".

استهل نوري (26 عاماً) المباراة بكسر ارسال ديوكوفيتش ليتقدم 1-صفر، ليعود الاخير ويرد التحية لمنافسه معادلاً الكفة 1-1 ثم يتقدم 2-1 على ارساله.

عادل نوري النتيجة 2-2، وكرر كسر ارسال حامل اللقب ليتقدم 3-2 ثم 4-2 و5-2 بعد كسر ثالث، ليحسم المجموعة 6-2 في 32 دقيقة.

في المجموعة الثانية، تبادل اللاعبان الفوز، قبل أن ينجح ديوكوفيتش في كسر ارسال صاحب الأرض في الشوط الثامن ليتقدم 5-3 ويحسم المجموعة 6-3 في 39 دقيقة.

في المجموعة الثالثة، كسر الصربي كسر ارسال منافسه مرتين ليهيمن على تبادل الكرات ويحسمها سريعاً 6-2، متقدماً 2-1 بعد ساعة و48 دقيقة.

ولم تشذ المجموعة الرابعة عن سابقتها، فكسر ديوكوفيتش ارسال البريطاني وتقدم 2-صفر ثم 3-1 فـ 5-3، ليحافظ نوري على آماله بتقليص الفارق إلى 5-4 من دون أن يمنع فوز الصربي 6-4.

© 2022 AFP