بطولة ويمبلدون: ريباكينا وُلدت في روسيا وصُنعت في كازاخستان

سيباستيان بوزون ا ف ب

ريباكينا تحتفل بعد الفوز على هاليب في نصف النهائي

لندن (أ ف ب) – وُلدت إيلينا ريباكينا في موسكو لكنها تمثل كازاخستان وستحاول السبت، أمام التونسية أنس جابر، ان تحرز لقبة بطولة ويمبلدون للمرة الاولى في مسيرتها الخالية من البطولات الكبرى في كرة المضرب، في لحظة قد تكون حرجة للمنظمين.

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بعد غزو أوكرانيا، مُنع اللاعبون الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون، لكن ريباكينا التي نقلت الوان بلدها من روسيا الى كازاخستان لا تزال صامدة حتى اليوم الاخير من منافسات فردي السيدات.

اختارت ريباكينا حمل الوان كازاخستان عام 2018 بعد ان كانت تعاني في المركز 175 ضمن لائحة المصنفات العالميات.

بعدها بأربع سنوات، تقف اللاعبة البالغة 23 عاماً على مقربة من احراز اول لقب بطولة كبرى في مسيرتها وحصد جائزة مالية وفيرة تبلغ 2.4 مليوني دولار أميركي.

لكن اللاعبة الخجولة والفارعة الطول (1.84 م) سئمت من سؤالها عن جنسيتها.

قالت اللاعبة المصنفة 23 عالمياً بعد تخطي الرومانية سيمونا هاليب، الأولى عالمياً سابقاً، في نصف النهائي "أمثّل كازاخستان منذ وقت طويل وانا سعيدة لذلك".

تابع "لقد آمنوا بي. لا شكوك حول مشاعري. مشواري طويل مذ اصبحت لاعبة تمثل كازاخستان".

فضّلت ريباكينا عدم التطرّق إلى الوقت الذي تمضيه في موسكو، مشيرة الى انها تتدرّب في سلوفاكيا ودبي عندما لا تكون منخرطة في دورات المحترفات.

وريباكينا هي المصنفة أولى في كازاخستان أمام يوليا بوتينتسيفا الـ33 عالمياً والتي بلغت ربع نهائي البطولات الكبرى ثلاث مرات، علماً ان الاخيرة وُلدت أيضاً في موسكو.

ومسقط رأس اول ثلاثة مصنفين ذكور في البلاد من روسيا أيضاً: ألكسندر بوبليك، ميخائيل كوكوشكين ودميتري بوبكو.

وبلغ بوبليك الدور الثالث في ويمبلدون هذه السنة، وهو الأفضل في مسيرته.

أما كوكوشكين (34 عاماً)، فكان من اوائل ناقلي الجنسية، بعد اعتماده كازاخستان في 2008 "آنذاك كنت في المركز 150 عالمياً تقريباً وكنت أعاني".

تابع "لم تكن لياقتي جيدة، لكني شعرت بامكانية تقديم مستوى افضل لينقلني الى درجة أعلى".

3.5 مليار دولار

أضاف كوكوشكين "لكني لم أحصل على أية فرصة لذلك. للاسف لم يكن احد في روسيا يهتم بي. عرضت علي كازاخستان الانضمام ووفرت لي كل شيء، ظروف التمارين، المدربين".

دزالاميدزه (يسار) مع الصربية كرونيتش في منافسات الزوجي غلين كيرك ا ف ب

ما سهّل الانتقال من روسيا إلى كازاخستان، رئيس الاتحاد المحلي لكرة المضرب لفترة طويلة بولات أوتيموراتوف.

بحسب مجلة فوربس الاختصاصية عام 2019، بلغت ثروة رجل الأعمال أوتيموراتوف 3.5 مليار دولار أميركي.

على صعيد المنتخبات، تُعدّ غالينا فوسكوباييفا، المولودة في موسكو، الانجح في كأس بيلي جين كينغ. أما قائدة المنتخب ياروسلافا شفيدوفا، فهي مولودة أيضاً في العاصمة الروسية.

وفي كأس ديفيس، تحتل كازاخستان المركز العاشر في التصنيف، بعد بلوغها ربع النهائي أعوام 2011، 2013، 2014، 2015 و2018.

استفادت جورجيا أيضاً من اللاعبة ناتيلا دزالاميدزه، المشاركة في ويمبلدون والمنتقلة من تمثيل روسيا، لتعزّز حظوظها بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

للاّعبة البالغة 29 عاماً والد جورجي ووالدة روسية، وكلاهما يعيشان في موسكو. اصرّت انه برغم حيازتها جوازي سفر، فان نقل الجنسية كان ضمن مخططاتها مع الاقتراب من أولمبياد باريس 2024.

قالت دزالاميدزه لوكالة فرانس برس "لم يكن الامر كما وانني اتقدم بالحصول على جواز سفر جديد، كنت حائزة على جواز سفر جورجي منذ فترة بعيدة".

تابعت "لكن اللاعبين الروس ممنوعون وفكّرت بالاستفادة من فرصة المشاركة. أنا بعمر التاسعة والعشرين الآن، كم سنة تبقى لي في ملاعب التنس؟".

اقصيت دزالاميدزه، المصنفة 45 في الزوجي، مع شريكتها الصربية ألكسندرا كرونيتش من الدور الثاني في ويمبلدون.

© 2022 AFP