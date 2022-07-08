بطولة ويمبلدون: والدة كيريوس رأت اختلافا كبيرا لدى ابنها

سيباستيان بوزون ا ف ب

الاسترالي نيك كيريوس محتفلا بعد فوزه على التشيلي كريستيان غارين خلال مباراتهما في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب. 8 تموز/يوليو 2022

سيدني (أ ف ب) – رأت والدة نجم كرة المضرب الأسترالي نيك كيريوس الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون اختلافا كبيرا لدى ابنها، مشيرة الى أنه "يُقدّر أين وصل" ويستمتع بالحياة.

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ويستعد كيريوس لخوض نهائي ويمبلدون الأحد مستغلا انسحاب منافسه الإسباني رافايل نادال بداعي الإصابة، حيث سيلتقي الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني كاميرون نوري.

وهي المرة الأولى يبلغ فيها كيريوس (27 عاما) المباراة النهائية لإحدى بطولات الغراند سلام في مسيرته، في إنجاز لافت بعد ان اعترف خلال العام الحالي بأنه فكّر بالانتحار وتلقى جرعات كبيرة من المخدرات وعانى من مرحلة سيئة في حياته عام 2019.

كما بات اول استرالي يبلغ نهائي احدى البطولات الكبرى منذ ليتون هيويت عام 2005 في بطولة أستراليا.

بيد ان والدته نورليلى المتحدرة من أسرة ملكية في ماليزيا كشفت لصحيفة "مورنينغ هيرالد" الأسترالية بأن ابنها بدأ يستمتع بالحياة لا سيما الى جانب صديقته كوستين هاتزي التي ترافقه دائما.

وقالت والدته المعروفة بإسم نيل للصحيفة "يُقدّر الى أين وصل، هذا الأمر هو الأهم في كل ما يحصل".

وأضافت "في السابق، كان من الصعب علينا الطلب منه القيام بأمور معينة. كان سعيدا بالجلوس في غرفته لممارسة ألعاب الفيديو دائما. كانت كتفه تؤلمه لشدة اللعب".

وتابعت "لدى تواجدنا في الصين، كنا نريد منه أن يرافقنا خلال المشي في سور الصين العظيم. أي شخص ممكن ان يرفض هذا الامر؟ لكنه رفض الذهاب لأنه لا يريد القيام بهذا الأمر. لكن الأمر مختلف كليا الآن".

وأوضحت "اتابعه على انستغرام. منذ بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام (كانون الثاني/يناير) بدا القيام بأشياء لأنه أدرك بأن الحياة لا تدور حول كرة المضرب فقط. عليك الاستمتاع بالحياة وانا سعيدة لانه يقوم بذلك".

ويطلق على كيريوس لقب "المشاغب" او "المشاكس" نظرا لتصرفات غير لائقة يقوم بها كالبصق في وجه الجمهور او تكسير مضربه او حتى التراخي في بذل المجهودات خلال المباريات، ما كلفه الكثير من العقوبات وغرامات قدرت بنحو 530 الف يورو خلال مسيرته.

© 2022 AFP