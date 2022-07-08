بوغبا في طريق العودة إلى يوفنتوس

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

ميلانو (أ ف ب) – اقترب لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا من العودة إلى يوفنتوس الإيطالي، حسب ما المح اللاعب المخضرم على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة.

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وسينضم لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق البالغ 29 عاماً بعقد حر الى صفوف "بيانكونيري"، مقابل راتب سنوي مقدَّر بـ8 ملايين يورو زائد 2 مليون يورو مكافآت.

ونشر بوغبا مقطع فيديو وهو متجه من ميامي الأميركية إلى تورينو مقر نادي السيدة العجوز. ارتدى سترة بيضاء وسوداء على غرار ألوان يوفنتوس وقال بالايطالية "الى اللقاء".

وستكون فرصة بوغبا متاحة لاستعادة ثقته بنفسه قبل أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022، مع يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليغري التواق لاستعادة امجاده، بعد اكتفائه بالحلول رابعاً في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان ناديه السابق مانشستر يونايتد اعلن مطلع حزيران/يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه.

وكان بوغبا حمل ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وأعاد يونايتد بوغبا الى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، هندسها وكيله مينو رايولا الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي.

ولم يقدّم بوغبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس وكان أحد أبرز العناصر الذين ساهموا بتتويجه بلقب الدوري الايطالي أربع مرات إلى جانب أندريا بيرلو والتشيلي أرتورو فيدال أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018.

كانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العام 2017 بتتويجه بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الرابطة الانكليزية.

أدّت مشاكله البدنية الى خوضه 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع المسابقات الموسم المنصرم الذي انتهى مخيبًا له وللنادي الذي أخفق في احتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وانضم بوغبا الى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 قادمًا من لوهافر وحقق معه كأس إنكلترا للناشئين، قبل أن يرتقي الى صفوف الفريق الاول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته الى تورينو. كان موسم 2018-2019 الافضل له في إنكلترا بإشراف مورينيو عندما سجل 16 هدفًا في 47 مباراة.

© 2022 AFP