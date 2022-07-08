بيرخفين ينضم رسميا الى صفوف أياكس امستردام

غيرين فان كولين ANP/ا ف ب

جناح منتخب هولندا ستيف بيرخفين في لقطة له خلال حصة تدريبية لفريقه عشية مباراته ضد ويلز في دوري الامم الاوروبية. 5 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – انضم جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنكليزي ستيفن بيرخفين رسميا الى اياكس امستردام امستردام الهولندي، كما اعلن الاخير الجمعة على موقعه الرسمي.

إعلان اقرأ المزيد

وقال أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، بأن بيرخفين (24 عاما) وقع عقدا لمدة خمس سنوات مقابل 31.25 مليون يورو.

وقال مدرب أياكس الجديد الفريد شرودر "يملك ستيفن ميزات عدة. لديه اندفاع ويملك حاسة التهديف. أنا سعيد لأننا نجحنا في التعاقد معه لأنه إضافة كبيرة للفريق".

ولد بيرخفين في امستردام بالذات وانضم الى اكاديمية النادي حتى عمر الثالثة عشرة عندما انتقل الى الغريم التقليدي ايندهوفن حيث لفت الانظار في صفوف الاخير، قبل ان ينضم الى توتنهام في كانون الثاني/يناير عام 2020 مقابل 27 مليون جنيه.

لم يتمكن بيرخفين (6 أهداف في 22 مباراة دولية) من فرض نفسه في التشكيلة الاساسية لتوتنهام وقال في تصاريح صحافية قبل فترة "لا ألعب كثيرا. قد يكون أياكس خيارا بالنسبة الي وبالتالي العودة الى هولندا، فكأس العالم مقبلة".

وقد يمهد انتقال بيرخفين الى اياكس امكانية تخلي الاخير عن جناحه البرازيلي انتوني التي تسعى اندية اوروبية عدة للحصول على خدماته على رأسها مانشستر يونايتد الإنكليزي.

© 2022 AFP