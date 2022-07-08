جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن يسيطر على التجارب وينطلق من المركز الأول لسباق السبرينت

كريستيان برونا تصوير مشترك/ا ف ب

سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب) – ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن السبت من المركز الأوّل في سباق السبرينت المحدد لشبكة انطلاق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما حقق أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل "ماد ماكس" حامل اللقب ومتصدر ترتيب السائقين 1:04.984 دقيقة متقدماً على سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس الذي حقق في الجولة الماضية على حلبة سيلفرستون باكورة انتصاراته في الفئة الأولى.

وهي المرة الثالثة التي ينطلق فيها السائق الهولندي من المركز الأوّل هذا الموسم، فيما حلّ زميله المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس رابعاً.

وخيّب فريق مرسيدس الآمال عقب خروج سيارتي البريطاني لويس هاميلتون، وزميله مواطنه جورج راسل عن المسار في الفترة الثالثة، لينطلق بطل العالم سبع مرات من المركز العاشر والوافد الجديد من المرتبة الخامسة.

ويشكّل سباق النمسا المقام على حلبة ريد بول رينغ المحطة الثانية من 3 سباقات سبرينت تقام السبت هذا العام، وهو نظام تم اعتماده العام الماضي واقيم للمرة الاولى مع انطلاق البطولة العالمية مطلع العام الحالي خلال جائزة اميليا-رومانيا الإيطالية على حلبة إيمولا في نيسان/أبريل.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة التأهيلية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:04.984 د.

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:05.013 د.

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:05.066 د.

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:05.404 د.

5. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:05.431 د.

6. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:05.726 د.

7. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:05.879 د.

8. ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:06.011 د.

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:06.103 د.

10. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:13.151 د.

© 2022 AFP