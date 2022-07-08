عمال مطارات باريس يصوّتون لإنهاء إضرابهم

مطار رواسي شارل دو غول (فرنسا) (أ ف ب) – صوّت موظفو مطارات باريس صباح الجمعة على رفع إشعار الإضراب بعد حصولهم على زيادات في الرواتب، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

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وصادق الموظفون الذين اجتمعوا ضمن اطار الجمعية العامة في مطار رواسي شارل ديغول قبل ساعات قليلة من بدء العطلة الصيفية، على اتفاقية تنص على زيادة عامة بنسبة 3 في المئة لجميع الموظفين العاملين في الشركة التي تدير مرافق المطار.

كما تقضي برفع أجور حوالي 1800 موظف تقل رواتبهم عن المستوى المرجعي للعام 2019، وفقاً للتفاصيل التي نشرها الاتحاد العام للعمال.

وكان احتمال إلغاء الرحلات الجوية التي تؤثر على آلاف الركاب قد تراجع الخميس، مع توقيع اتفاقية بين الشركة المشغّلة لمطارات رواسي وأورلي وبورجيه، ورجال الإطفاء التابعين للشركة.

وأدى إضراب رجال الإطفاء الذي بدأ في 30 حزيران/ يونيو، إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية المغادرة من مطار رواسي الاسبوع الماضي، وهو المطار الرئيسي في فرنسا أو الوصول إليه.

© 2022 AFP