ليفربول ومانشستر يونايتد يستهلان جولات الأندية الكبرى في آسيا

ليليان سوانرومفا ا ف ب

يستضيف استاد راجامانغالا في بانكوك مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد الاسبوع المقبل

طوكيو (أ ف ب) – يستهل ليفربول ومانشستر يونايتد الإنكليزيان استعداداتهما لموسم مزدحم، ضمن لائحة كبرى من الاندية الأوروبية لكرة القدم العائدة الى القارة الآسيوية المثمرة تسويقياً، للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

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ويلتقي عملاقا الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء في بانكوك، في المباراة الأولى لمدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ الذي سيواجه الألماني المحنّك يورغن كلوب.

وكان ليفربول على مقربة من تحقيق رباعية تاريخية للأندية الإنكليزية الموسم الماضي، قبل ان يحبط مانشستر سيتي آماله في البريميرليغ ويخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

من جهته، يشدّ باريس سان جرمان الفرنسي الذي يضمّ النجوم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، الرحال الى اليابان، بعد تخليه عن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو واستبداله الثلاثاء بمدرب نيس السابق كريستوف غالتييه.

وسيحظى توتنهام الإنكليزي بترحيب كبير في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، كونه يضمّ أفضل لاعب آسيوي المهاجم سون هيونغ-مين الذي تشارك مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الموسم المنصرم.

ويطير أستون فيلا وكريستال بالاس وليدز يونايتد إلى سنغافورة وأستراليا، في محاولة للم الشمل مع جماهيرها الآسيوية، بعد "الحجر" القسري نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا في العامين الأخيرين.

قال المدير الإداري لسان جرمان في منطقة آسيا-الهادئ سيباستيان فاسيل الذي يخوض فريقه ثلاث مباريات ضد أندية من الدوري الياباني "نعرف ان الوضع كان صعباً على مشجعينا في كافة انحاء العالم لعدم مشاهدتهم الفريق".

وستسنح فرصة غير مسبوقة لجماهير ليفربول ومانشستر يونايتد لرؤية الغريمين التاريخيين يلتقيان في العاصمة التايلاندية بانكوك على ملعب راجامانغالا الذي يتسع لـ51 ألف متفرّج.

لكن كثيرين سيخيب أملهم بعد استيقاظهم الجمعة على وقع خبر غياب نجم الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة يونايتد "لأسباب عائلية"، في خضم تكهنات رحيله عن النادي الأحمر.

"أكبر مباراة في آسيا"

قال الخبير التسويقي في الرياضة الآسيوية ماركوس لوير الذي هندس قدوم الفريقين إلى تايلاند "ستكون أكبر مباراة استضافتها آسيا على الاطلاق".

ستحظى الجماهير اليابانية بفرصة مشاهدة امثال ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي فرانك فيف ا ف ب

تابع "لا يوجد فريق بوب كوري، أو أي ناد كرة قدم آخر قد يشكلان أهمية أكبر من قدوم هذين الفريقين إلى هنا".

ويتعيّن على الجماهير انفاق مبالغ طائلة لمشاهدة نجوم الفريقين على غرار المصري صلاح، الهولندي فيرجيل فان دايك من ليفربول أو البرتغالي برونو فرنانديش وهاري ماغواير من مانشستر يونايتد، إذ تبلغ قيمة أرخص التذاكر نحو 140 دولاراً أميركياً.

قال مشجع يونايتد بهويت بانجاراتاناكورن (27 عاماً) انه يتطلع لالتقاط صور مع اللاعبين في فندقهم، لكنه لن يقدم على شراء تذكرة لانها "باهظة الثمن".

قال "هي مجرّد مباراة ودية ولا تضمن لك مشاهدة لاعبين مثل كريستيانو رونالدو يخوضون كامل المباراة".

يتحوّل يونايتد بعد المباراة إلى أستراليا حيث يلاقي ملبورن فيكتوري، كريستال بالاس واستون فيلا.

أما ليفربول، فيواجه كريستال بالاس في سنغافورة، ويشارك ليدز يونايتد وأستون فيلا في كأس أبطال كوينزلاند في أستراليا إلى جانب الفريق المحلّي بريزبين رور.

توتنهام الذي يضم في صفوفه قائدي منتخبي كوريا الجنوبية للرجال والسيدات، سيلاقي تشكيلة من لاعبي الدوري الكوري الجنوبي بالاضافة إلى إشبيلية الإسباني في سوون.

"فرصة رائعة"

ويرى لوير ان مواجهات بين الأندية الأوروبية بدلاً من اللعب مع أندية محلية فقط، يعني انها ستكون "مباريات تنافسية": "يتواجه ليفربول ومانشستر يونايتد في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، لذا هي ليست ببعيدة".

تابع "إذا كنتَ المدرب أو اللاعبين، فهي فرصة مناسبة للتعرف إلى وضعيتك".

وتلهث الأندية وراء مكاسب تجارية من رحلاتها الآسيوية في منطقة يقول عنها لوير انها "تبقى بالغة الأهمية لأي ناد كرة قدم في العالم".

وصحيح ان سان جرمان يعود إلى اليابان للمرة الأولى منذ 1995، لكنه يملك مكتباً في طوكيو وبقي نشطاً هناك في تجارة التجزئة، الرياضات الالكترونية والأزياء.

يصف فاسيل اليابان بانها "بلد استراتيجي" حيث يحظى سان جرمان بستة ملايين مشجّع، ويقول ان الجولة الصيفية هي "القطعة الأخيرة من الـ+بازل+".

تابع "منذ اطلاق مشروعنا، كانت اليابان مركزية جداً في ما اردنا تحقيقه على صعيد تطوير العلامة التجارية".

تابع "سيأتي لاعبو الصف الأول وليس لاعبي الفريق الرديف، لاني بدأت اسمع بأن بعض المشجعين في اليابان يخشون عدم قدوم اللاعبين النجوم".

© 2022 AFP