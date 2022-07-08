نجم أرسنال السابق جاك ويلشير يعتزل بعمر الثلاثين

كلاوس بيك Ritzau Scanpix/ا ف ب

الانكليزي جاك ويلشير في لقطة له خلال دفاعه عن الوان نادي اي جي أف الدنماركي في 10 نيسان/ابريل عام 2022

لندن (أ ف ب) – أعلن نجم نادي أرسنال الإنكليزي السابق جاك ويلشير اعتزاله اللعب رسميا بعمر الثلاثين الجمعة.

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وأصبح ويلشير أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية لأرسنال بعمر الـ16 و256 يوما عام 2008 بعد تخرجه من أكاديمية النادي.

بدأ مسيرته بشكل لافت لكن الاصابات المتكررة حدت من تطور مستواه وقد احرز في صفوف أرسنال كأس إنكلترا مرتين عامي 2014 و2015 ودافع عن ألوانه في 197 مباراة.

أمضى موسماً على سبيل الاعارة في صفوف بورنموث قبل الانتقال رسميا الى صفوف وست هام عام 2018 ثم عاد لفترة وجيزة الى بورنموث في كانون الثاني/يناير 2021 ثم أمضى فترة اخرى مع نادي اي جي أف الدنماركي قبل ان يقرر الاعتزال نهائيا عام 2000.

وقال ويلشير "لقد كانت رحلة مدهشة مليئة بالذكريات الرائعة واشعر بالتميز لأني عشت كل هذه الامور طوال مسيرتي".

دافع عن الوان منتخب بلاده في 34 مباراة اولها عام 2010 وشارك في كأس العالم عام 2014 في البرازيل وفي كأس اوروبا 2016 في فرنسا.

© 2022 AFP