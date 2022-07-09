بطولة ويمبلدون: ريباكينا تحرم التونسية جابر من أول لقب كبير للعرب وسيدات إفريقيا

سيباستيان بوزون ا ف ب

لندن (أ ف ب) – حرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالمياً من ان تصبح اول لاعبة عربية وافريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، بعدما هزمتها السبت في نهائي ويمبلدون الإنكليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.

إعلان اقرأ المزيد

وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في موسكو والتي اختارت حمل الوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.

وكانت جابر على موعد مع التاريخ في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وبدأت المواجهة بشكل رائع محرزة المجموعة الأولى 6-3، لكنها اكتفت باربعة اشواط في المجموعتين الثانية والثالثة، حيث بسطت ريباكينا هيمنتها، علما بان افضل نتيجة سابقة للمتوجة في البطولات الكبرى كانت ربع نهائي رولان غاروس 2021. منحت كازاخستان اول لقب كبير في التنس لدى الرجال والسيدات، بعد مباراة جمعت لاعبتين تخوضان اول نهائي كبير في مسيرتيهما.

اهدرت جابر تقدمها بمجموعة في النهائي أمام ريباكينا دانيال ليال ا ف ب

قالت جابر (27 عاماً) مبتسمة "اتمنى العودة الى هنا، لكن دون مواجهة إيلينا. اشكر الجميع على دعمي خلال هذه البطولة. اتمنى عيداً مباركاً بحلول عيد الاضحى".

أما ريباكينا، فقالت "كنت متوترة، وانا سعيدة لانتهاء المباراة. لم اشعر بهذا الاحساس من قبل. اشكر الجمهور للدعم الكبير. لم اكن اتوقع الوصول الى هنا لولا مساعدة فريقي".

© 2022 AFP