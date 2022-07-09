تنس-ويمبلدون: الكازاخستانية إيلينا ريباكينا تهزم التونسية أنس جابر وتفوز باللقب

كرة المضرب

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أحرزت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السبت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 3-6 و6-2 و6-2.

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لم تنجح التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب بعد هزيمتها السبت أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.

وهذا اللقب هو الأول الكبير لريباكينا (23 عاما ومصنفة 23 عالميا)، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان عام 2018 بدلا من روسيا التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية بسبب غزو أوكرانيا.

وكانت جابر على موعد مع التاريخ في ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وبدأت المواجهة بشكل رائع محرزة المجموعة الأولى 6-3، لكنها اكتفت بأربعة أشواط في المجموعتين الثانية والثالثة، حيث بسطت ريباكينا هيمنتها، علما بأن أفضل نتيجة سابقة لها في البطولات الكبرى كانت ربع نهائي رولان غاروس 2021.

منحت كازاخستان أول لقب كبير في التنس لدى الرجال والسيدات، بعد مباراة جمعت لاعبتين تخوضان اول نهائي كبير في مسيرتيهما.

مبتسمة، قالت جابر (27 عاما) التي غابت عائلتها عن النهائي لعدم امتلاكها تأشيرات دخول إلى بريطانيا "أتمنى العودة الى هنا، لكن دون مواجهة إيلينا. أشكر الجميع على دعمي خلال هذه البطولة. أتمنى عيدا مباركا بحلول عيد الأضحى".

أما ريباكينا التي اقصت الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2019 من نصف النهائي، فقالت "كنت متوترة، وانا سعيدة لانتهاء المباراة. لم اشعر بهذا الإحساس من قبل. أشكر الجمهور للدعم الكبير. لم أكن اتوقع الوصول إلى هنا لولا مساعدة فريقي". وتوجهت إلى جابر "أنت ملهمة للتونسيين والجميع. لقد قدمت مباراة كبيرة".

بداية قوية ثم تراجع

وحققت أنس انطلاقة رائعة في المجموعة الأولى، كاسرة إرسال ريباكينا مبكرا 2-1. بدت الكازاخستانية متوترة وتكاثرت أخطاؤها، فتمكنت جابر بلمسات "كروس" سحرية من التقدم 3-1 بشوط نظيف على إرسالها.

دخول على الشبكة، استقبالات مفاجئة وضربات "سلايس" منخفضة مزعجة، كادت تمنح جابر كسرا ثانيا، لكن ريباكينا صمدت بشوط طويل مقلصة الفارق إلى 2-3.

حافظت جابر على إرسالها متقدمة 4-2، لكن ريباكينا بقيت ضمن دائرة المنافسة بفضل إرسالاتها القوية وضرباتها الأمامية "فورهاند" مقلصة الفارق إلى 3-4.

كسبت جابر إرسالها مجددا 5-3 قبل أن تحسم المجموعة بكسر ثان لإرسال خصمتها 6-3، مستفيدة من 17 خطأ مباشرا لريباكينا مقابل ستة للتونسية.

وللمرة الأولى في المباراة، خسرت جابر إرسالها مطلع المجموعة الثانية صفر-1 كان منعطفا في النهائي، عززته ابنة موسكو بشوط ثان صعب 2-صفر.

وبصعوبة بالغة، قلصت جابر الفارق إلى 1-2، محتفظة بآمالها في المجموعة الثانية، قبل ان تواصل إزعاج خصمتها بضربات الـ"سلايس" دون أن تنجح بكسر إرسالها في شوط طويل، رفعت فيه ريباكينا الفارق إلى نقطتين للمرة الاولى 3-1.

دخلت ريباكينا تماما في أجواء المباراة كاسرة إرسال جابر مرة ثانية 4-1، رافعة حظوظها بحسم المجموعة بعد أن عززت تقدمها بسهولة على إرسالها 5-1.

فقدت جابر تركيزها وارتفع منسوب أخطائها، وبرغم تقليصها النتيجة إلى 2-5، حسمت ريباكينا المجموعة 6-2.

وفي الثالثة الحاسمة، كررت ريباكينا بدايتها المثالية كاسرة إرسال خصمتها (1-صفر)، ثم فقدت أنس أعصابها مع تكرار فقدانها النقطة تلو الأخرى (2-صفر).

بارقة أمل ورد فعل للتونسية التي قلصت الفارق على إرسالها 1-2، لكن أفضلية الإرسال صبّت لمصلحة ابنة موسكو (3-1).

أهدرت إيلينا كرة سانحة على الشبكة مفسحة المجال لجابر باستعادة ثقتها، بعد ان بحثت عنها على المدرجات حيث يقف زوجها كريم كمون ومدربها عصام جلالي (2-3).

وأخيرا حبست أنس الانفاس بكرة ميتة "دروب شوت" وضيقت الخناق على إرسال ريباكينا (صفر-30)، فاستغلت الوضع رافعة ذراعها نحو السماء بعد كرة ساقطة "لوب" جميلة (صفر-40)، لكن اللاعبة الفارعة الطول (1.84 م) عادلت بثلاث نقاط متتالية وسط لحظات مشوقة على الملعب الرئيس.

حتى التحديات المتتالية التي طلبتها أنس كانت خارج خط الملعب، لتضمن ريباكينا الشوط وتعزز تقدمها 4-2 بعدما كان الشوط في متناول ابنة قصر هلال.

تلقت جابر صفعة جديدة بخسارة إرسالها 2-5، وحاولت الرد متأخرة فيما حسمت ريباكينا المجموعة 6-2 ولقب البطولة.

وخلفت ريباكينا الأسترالية أشلي بارتي المعتزلة بشكل مفاجئ هذا الموسم، بعدما كانت تتربع على صدارة التصنيف العالمي.

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مسيرة ملهة

وكانت جابر أصبحت أول أفريقية في حقبة الاحتراف تبلغ نهائي بطولة كبرى، علما أن الجنوب أفريقيات أيرين بيكوك (رولان غاروس 1927)، رينيه شورمان (استراليا 1959) وساندرا رينولدز (ويمبلدون 1960) بلغن نهائي بطولة كبرى في حقبة الهواة.

وأتى وصولها إلى نهائي ويمبلدون بعد مشاركة مخيبة في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ"غراند سلام"، حيث انتهى مشوارها عند الدور الأول، وبعد غيابها عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة.

وكانت جابر من أبرز المرشحات للفوز بلقب رولان غاروس، لاسيما أنها كانت قادمة من تتويج بلقب دورة مدريد الألف على الملاعب الترابية ووصول إلى نهائي دورة روما الألف أيضا حيث خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا، لكن البولندية ماغدا لينيت أقصتها من الدور الأول.

وكانت مواجهة النهائي السبت الرابعة بين ريباكينا وجابر التي فازت باللقاءين الأخيرين بينهما عام 2021 في الدور الثاني لدورة دبي ونصف نهائي دورة شيكاغو، فيما فازت الكازاخستانية في الأولى عام 2019 في الدور الثاني لدورة ووهان الصينية.

فرانس24/ أ ف ب

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