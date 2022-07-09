دوري أن بي ايه: بورتلاند سيمدّد عقد ليلارد سنتين إضافيتين (تقارير)

ايثان ميلر غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

نيويورك (أ ف ب) – توصّل النجم داميان ليلارد الى اتفاق مع ناديه بورتلاند ترايل بلايزرز لتمديد عقده سنتين اضافيتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) مقابل 122 مليون دولار اميركي، بحسب عدة تقارير صحافية.

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ونشرت إي أس بي أن وذي أثلتيك مضمون الصفقة الجديدة، المتوقع انجازها نهاية الاسبوع، بحيث سيجني صانع اللعب البالغ 31 عاماً 137 مليون دولار في المواسم الثلاثة المقبلة، قبل التمديد لموسمي 2026 و2027.

ليلارد الذي امضى كامل مسيرته على مدى عشر سنوات في صفوف بورتلاند، بلغ معدل تسجيله الموسم الماضي 24 نقطة و7.3 تمريرات حاسمة و4.1 متابعات في المباراة الواحدة، لكنه خاض 29 مباراة فقط بسبب جراحة في بطنه خضع لها في كانون الثاني/يناير.

كان سجل فريقه متواضعاً الموسم الماضي (27 فوزاً و55 خسارة)، ليغيب عن الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) للمرة الأولى منذ 2013، عندما كان ليلارد افضل لاعب صاعد في الموسم.

وفي ظل تواجد ليلارد، كان افضل سجل لبورتلاند بلوغه نهائي المنطقة الغربية في 2019 عندما سقط بفارق كبير أمام غولدن ستايت ووريرز.

وكان ليلارد، لاعب فريق كل النجوم 6 مرات، في عداد المنتخب الأميركي المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

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