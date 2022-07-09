طواف فرنسا: فان أيرت يحرز المرحلة الثامنة وبوغاتشار يحتفظ بالقميص الاصفر

الدراج البلجيكي فوت فان ايرت محتفلا بفوزه بالمرحلة الثامنة من طواف فرنسا. 9 تموز/يوليو 2022 ان كريستين بوجول ا ف ب

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – احرز الدراج البلجيكي فوت فان أيرت المركز الأول في المرحلة الثامنة من طواف فرنسا السبت في لوزان، في حين احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار بالقميص الأصفر بعد حلوله ثالثاً.