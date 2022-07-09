طواف فرنسا: فان أيرت يحرز المرحلة الثامنة وبوغاتشار يحتفظ بالقميص الاصفر
نشرت في: آخر تحديث:
لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – احرز الدراج البلجيكي فوت فان أيرت المركز الأول في المرحلة الثامنة من طواف فرنسا السبت في لوزان، في حين احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار بالقميص الأصفر بعد حلوله ثالثاً.
اما المركز الثاني فكان من نصيب الاسترالي مايكل ماتيوز.
والفوز هو الثاني لفان ايرت في طواف العام الحالي، علما بانه حل ثانيا ثلاث مرات ايضا.
ويتصدر بوغاتشار، بطل النسختين الماضيتين، الترتيب بفارق 39 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغيغارد ودقيقة و14 ثانية عن البريطاني غيراينت توماس.
شهدت هذه المرحلة التي امتدت على مسافة 186.3 كلم، سقوطا جماعيا بعد انطلاقها بتسعة كيلومترات، كما تم الكشف عن اول إصابتين بفيروس كورونا تتعلقان بالنروجي فيغارد ستاكه لاينغن والفرنسي جيفري بوشار، فلم يشاركا فيها.
- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة:
1- البلجيكي فوت فان ايرت 4.13:06 ساعة
2- الاسترالي مايكل ماتيوز بنفس التوقيت
3- السلوفيني تادي بوغاتشار بنفس التوقيت
4- الدنماركي اندرياس كرون بنفص التوقيت
5- الايطالي البرت بيتيول بنفس التوقيت
الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:
1- السلوفيني تادي بوغاتشار 28.56:16 ساعة
2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 39 ثانية
3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:14 دقيقة
4- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:22 د.
5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 51:31 د.
© 2022 AFP