مونديال يوجين: سيمينيا لانهاء غياب دام خمس سنوات

فابيان دوبيساي ا ف ب

تتطلع سيمينا للمشاركة في سباق 5 الاف متر في مونديال يوجين

باريس (أ ف ب) – تتطلع الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا، البطلة الأولمبية المزدوجة في سباق 800 م، للمشاركة في اول بطولة عالم لالعاب القوى في خمس سنوات، في سباق 5 آلاف متر، بعد تسجيلها ضمن لائحة المشاركين.

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واهدرت سيمينا فرصة التأهل بعد حلولها سادسة في بطولة إفريقيا الشهر الماضي، لكنها استفادت من ارتفاع عدد المنسحبات. وتقام بطولة العالم بين 15 و24 الجاري في يوجين الأميركية.

وشاركت العداءة البالغة 31 عاماً آخر مرة في بطولة عالمية في لندن عام 2017، عندما احرزت لقبها العالمي الثالث في سباق 800 م، بعد برلين 2009 ودايغو 2011.

بعدها بسنة، احرزت ثنائية ذهبية في 800 و1500 م في العاب الكومنولث، عندما مثلت جنوب افريقيا للمرة الاخيرة على الساحة الدولية.

أجبرت على الانتقال من مسافتها المفضلة الى السباق الأطول، نظراً لقواعد الأهلية الجنسية التي تفرض عليها تناول أدوية تخفّض من معدل هرمون التستوستيرون للتنافس في سباقات بين 400 م والميل.

ويمنع الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات اللواتي لديهن مستويات عالية من التستوستيرون من التنافس في السباقات بين 400 م إلى ميل، لأن الهرمون يزيد من كتلة العضلات وامتصاص الأوكسجين، بحسب الهيئة العالمية.

وقامت سيمينيا بعدة محاولات قانونية فاشلة لإلغاء الحكم. وفي محاولة للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، حاولت التأهل عن مسافة 200 م ولكنها أخفقت في التصفيات.

© 2022 AFP