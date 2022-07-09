مونديال يوجين: فارهولم ليس جاهزاً 100% للدفاع عن لقبه في 400 م حواجز

جويل ساماد ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – قال النروجي كارستن فارهولم، حامل الرقم القياسي العالمي والبطل الأولمبي في سباق 400 م حواجز، انه ليس جاهزاً بنسبة 100% لخوض بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين الأميركية الاسبوع المقبل.

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وعانى فارهولم إصابة بعد عودته الى المنافسة في لقاء الرباط الماسي مطلع حزيران/يونيو، مع "تمزق في الألياف العضلية" بالفخذ.

قال النجم البالغ 26 عاماً في مؤتمر صحافي "يتطلب الوقت للتعافي من ذلك. كانت الاصابة صعبة نظراً للتوقيت".

تابع فارهولم الذي سجل رقماً خارقاً في طوكيو بلغ 45.94 ثانية "لكني اشعر بالتحسّن كل يوم، واحاول ان اضغط قليلاً. بدأت اشعر بالجاهزية وارى بعض الأمل".

وتلقى فارهولم العلاج في ألمانيا تزامناً مع تمارين في حوض السباحة مع معالج فيزيائي أملا في أن يكون جاهزاً قبل بطولة العالم.

اضاف العداء الفذّ "قمت بكل شيء لاصبح جاهزاً لكن في الحياة لا توجد ضمانات. لا اشعر اني جاهز بنسبة 100%".

تابع العداء المتوج في مونديالي لندن 2017 والدوحة 2019 "الاهم ان تتحمل عضلة الفخذ الضغط، ولن اخرج الى هناك لاتعرض لاصابة قد تكون اكثر خطورة. اتوق للتواجد في يوجين للدفاع عن لقبي".

وبحال مشاركته، سيواجه فارهولم منافسة قوية من الأميركي راي بنجامين والبرازيلي أليسون دوس سانتوس، ثم يتعين عليه المشاركة في بطولة أوروبا في ميونيخ بين 15 و21 آب/أغسطس.

© 2022 AFP