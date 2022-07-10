اتفاق على الشروط المالية بين تشلسي وسيتي لانتقال سترلينغ (تقارير)

بول إيليس ا ف ب/ا ف ب

بات جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشلسي في عهد مالكه الجديد الأميركي تود بوهلي، إذ أفادت تقارير إعلامية الأحد إلى اتفاق الناديين على الرسوم المالي لعملية الانتقال

لندن (أ ف ب) – بات جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشلسي في عهد مالكه الجديد الأميركي تود بوهلي، إذ أفادت تقارير إعلامية الأحد باتفاق الناديين على الرسوم المالية لعملية الانتقال.

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وأفاد شبكة "سكاي" الرياضية إلى أن الدولي الإنكليزي سيكلّف تشلسي 47.5 مليون جنيه إسترليني (57.1 مليون دولار) بينما تعتقد "بي بي سي" أن القيمة تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني تتضمن المكافآت.

وكان نادي تشلسي قد وافق قبل أربعة أيام، بحسب الصحافة أيضاً، على الشروط الشخصية لسترلينع وينتظر الفحص الطبي لتوقيع عقد قُدّرت مدّته بخمس سنوات مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وحقق الدولي الإنكليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسية منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول في العام 2015.

وسجّل سترلينغ الذي كان لاعباً رئيسياً في بداياته ضمن خطط المدرّب الإسباني بيب غوارديولا، 131 هدفاً في 337 مباراة.

لكنه رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهدداً مع ضمّ جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بالإضافة إلى بروز فيل فودن.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.

© 2022 AFP