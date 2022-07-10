بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بتتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في العاشر من تموز/يوليو 2022.

لندن (أ ف ب) – توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3) الأحد في المباراة النهائية.

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وهو اللقب الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام مقلصاً الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال الذي انسحب من نصف النهائي بسبب الإصابة في عضلة البطن، وفض الشراكة مع السويسري روجيه فيدرر (20 لقباً كبيراً).

ونجح ديوكوفيتش في تعويض خيبته في اللقبين الكبيرين الأوليين هذا العام واللذين كانا من نصيب نادال، حيث غاب عن الأول في أستراليا المفتوحة عقب ترحيله لعدم تلقيه لقاح مضادا لفيروس "كوفيد-19"، وخرج من ربع نهائي الثاني في رولان غاروس على يد الماتادور الإسباني بالذات.

وعادل ديوكوفيتش الأميركي بيت سامبراس في عدد الألقاب في ويمبلدون، وبات على بُعد لقب واحد من حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة الانكليزية فيدرر.

وبات ديوكوفيتش أيضًا رابع لاعب في العهد الحديث يفوز بأربعة ألقاب متتالية في ويمبلدون بعد فيدرر وسامبراس والسويدي بيورن بورغ.

وحقق ديوكوفيتش الفوز الـ28 على التوالي في ويمبلدون.

وضرب كيريوس بقوة في المجموعة الاولى ونجح في كسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس قبل ان يحسم المجموعة بإرسال سابع ساحق في 31 دقيقة.

ونجح ديوكوفيتش للمباراة الثالثة على التوالي في قلب تخلفه بمجموعة الى فوز بثلاث مجموعات، فرد أولا في المجموعة الثانية بكسره ارسال كيريوس في الشوط الثالث وحسمها 6-3 في 39 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة حتى الشوط الثامن قبل ان ينجح الصربي في كسر ارسال الاسترالي ويتقدم 5-4 ويحسمها 6-4 في 50 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الرابعة حتى الشوط الثاني عشر 6-6 فاحتكم اللاعبان الى شوط فاصل تقدم خلاله الصربي 6-1 قبل أن ينهيه في صالحه 7-3.

© 2022 AFP