بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بتتويجه بلقب بطولة ويمبلدون في كرة المضرب في العاشر من تموز/يوليو 2022.

لندن (أ ف ب) – توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3) الأحد في المباراة النهائية.

إعلان اقرأ المزيد

وهو اللقب الرابع على التوالي في ثامن نهائي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام مقلصاً الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال الذي انسحب من نصف النهائي بسبب الإصابة في عضلة البطن، وفض الشراكة مع السويسري روجيه فيدرر (20 لقباً كبيراً).

"لا أجد الكلمات"

ونجح ديوكوفيتش في تعويض خيبته في اللقبين الكبيرين الأوليين هذا العام واللذين كانا من نصيب نادال، حيث غاب عن الأول في أستراليا المفتوحة عقب ترحيله لعدم تلقيه لقاح مضادا لفيروس "كوفيد-19"، وخرج من ربع نهائي الثاني في رولان غاروس على يد الماتادور الإسباني بالذات.

وقال الصربي "لا أجد الكلمات للتعبير عن ما تمثله هذه البطولة وهذه الكأس بالنسبة لي".

وأضاف "لقد كانت دائمًا الأهم في قلبي. هذه البطولة هي التي جعلتني أرغب في اللعب، عندما رأيت (الأميركي) بيت سامبراس يفوز هنا. وقتها طلبت من والديّ أن يشتروا لي مضربًا".

وعادل ديوكوفيتش سامبراس في عدد الألقاب في ويمبلدون، وبات على بُعد لقب واحد من حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولة الانكليزية لدى الرجال فيدرر، علماً أن الرقم القياسي المطلق في البطولة يوجد بحوزة الأميركية مارتينا نافراتيلوفا (9 مرات).

وبات ديوكوفيتش أيضًا رابع لاعب في العهد الحديث يفوز بأربعة ألقاب متتالية في ويمبلدون بعد فيدرر وسامبراس والسويدي بيورن بورغ.

وأشاد ديوكوفيتش بكيريوس بعد ذوبان الجليد في علاقتهما في ويمبلدون، وقال "إنها علاقة صداقة رسمية".

وأضاف "نيك، ستعود، ليس فقط في ويمبلدون، ولكن في المباريات النهائية. أعلم أنه من الصعب العثور على كلمات عزاء بعد خسارة صعبة كهذه، لكنك أظهرت لماذا تستحق أن تكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، خاصة على هذه الأرضية".

وتابع "أنا حقًا أحترمك كثيرًا وأعتقد أنك لاعب كرة مضرب رائع ورياضي وموهبة مذهلة. لقد سمِعتَ ذلك لسنوات عديدة، ولكن الآن بدأ كل شيء يأتي معًا من أجلك، لذلك أنا متأكد من أننا سنرى الكثير منك في المراحل المقبلة من بطولات الغراند سلام".

وفشل كيريوس في أول نهائي كبير في مسيرته الاحترافية وفي سن السابعة والعشرين وعلق على تتويج ديوكوفيتش قائلاً إن "نوفاك إله نوعاً ما، لن أكذب. تهانينا، لا أعرف حتى عدد المرات التي فاز فيها باللقب الآن".

وأضاف "أنا مرهق وفريقي أيضاً ولكني سعيد حقًا بهذه النتيجة وربما في يوم من الأيام سأكون هنا مرة أخرى لكنني لا أعرف شيئًا عن ذلك".

فك عقدة كيريوس

وضرب كيريوس بقوة في المجموعة الاولى ونجح في كسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الخامس قبل ان يحسم المجموعة بإرسال سابع ساحق في 31 دقيقة.

ونجح ديوكوفيتش للمباراة الثالثة على التوالي في قلب تخلفه بمجموعة الى فوز بثلاث مجموعات، فرد أولا في المجموعة الثانية بكسره ارسال كيريوس في الشوط الثالث وحسمها 6-3 في 39 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثالثة حتى الشوط الثامن قبل ان ينجح الصربي في كسر ارسال الاسترالي ويتقدم 5-4 ويحسمها 6-4 في 50 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الرابعة حتى الشوط الثاني عشر 6-6 فاحتكم اللاعبان الى شوط فاصل تقدم خلاله الصربي 6-1 قبل أن ينهيه في صالحه 7-3.

ونجح ديوكوفيتش في فك عقدة كيريوس في ثالث مواجهة بينهما بعدما حسم الأسترالي المواجهتين الاوليين في ربع نهائي دورة أكابولكو المكسيكية عام 2017 وثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في العام ذاته.

وهو الفوز الـ28 على التوالي للصربي في ويمبلدون، علماً أن الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في البطولة يملكه بورغ برصيد 41 فوزاً أمام فيدرر (40) وسامبراس (31).

كما رفع ديوكوفيتش رصيده من الانتصارات في ويمبلدون الى 86 خلف فيدرر المتصدر برصيد 105 انتصارات.

© 2022 AFP