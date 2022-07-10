جوكوفيتش يحرز بطولة ويمبلدون للتنس للمرة السابعة ويرفع غلته في البطولات الكبرى إلى 21 لقبا

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أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش الأحد بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس بثلاث مجموعات لواحدة في المباراة النهائية. ورفع الصربي المصنف أول غلته في البطولات الكبرى إلى 21 لقبا بفارق بطولة وحيدة عن حامل الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال.

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فاز الصربي نوفاك جوكوفيتش بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3) الأحد في المباراة النهائية.

وهو اللقب الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاما، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام مقلصا الفارق إلى لقب واحد عن حامل الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال الذي انسحب من نصف النهائي بسبب الإصابة في عضلة البطن، وفض الشراكة مع السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا كبيرا).

وتعافى جوكوفيتش من خسارة أول مجموعة وشق طريقه نحو الانتصار المثير واستغل عصبية كيريوس في اللقطات الحاسمة.

فرانس24/ أ ف ب

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