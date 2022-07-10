ستة قتلى على الأقل في ضربة استهدفت مبنى في شرق أوكرانيا (حاكم)

ميغيل ميدينا ا ف ب

رجال الانقاذ في موقع سقوط صاروخ على مبنى سكني في تشاسيف يار، بشرق أوكرانيا في 10 تموز/يوليو 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قتل ستة أشخاص على الأقل وجرح خمسة آخرون الأحد في ضربة روسية على مبنى يضم شققا في بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤول محلي.

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وأعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلنكو على تلغرام عن "تواصل عملية الانقاذ". وقال "تمكن المسعفون من إخراج ستة قتلى وخمسة جرحى" مضيفا أن "قرابة 30 شخصا لا يزالون تحت أنقاض" المبنى المكون من أربعة طوابق الذي استهدفه صاروخ روسي من طراز اوراغان.

شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الذين وصلوا إلى المكان بعد الضربة المبنى المنهار جزئيًا وعمال الإنقاذ وجرافة تعمل على إزالة الركام من المنطقة.

واشار الحاكم إلى أن "رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من التواصل مع شخصين تحت الأنقاض".

تعد منطقة دونيتسك ذات الأغلبية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا هدفًا ذا أولوية لموسكو التي أعلنت أنها سيطرت على منطقة لوغانسك، بعد انسحاب القوات الأوكرانية من مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك مؤخراً.

قُتل 591 مدنياً وأصيب 1548 آخرون حتى الآن في منطقة دونيتسك منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفقًا لكيريلنكو.

© 2022 AFP