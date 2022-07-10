طواف فرنسا: اللوكسمبورغي جونغلز يفوز بالمرحلة التاسعة وبوغاتشار يحافظ على الصدارة

توماس سامسون ا ف ب

الدراج اللوكسمبورغي بوب جونغلز عقب فوزه بالمرحلة التاسعة من طواف فرنسا في شاتيل في 10 تموز/يوليو 2022

Chatel (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز الدراج اللوكسمبورغي بوب جونغلز المركز الأول في المرحلة التاسعة من طواف فرنسا الأحد في شاتيل بمسافة 192.2 كلم مع عودة المنافسات إلى فرنسا بعد مرور في سويسرا، في حين احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار بالقميص الأصفر بحلوله خامساً عشية يوم الراحة.

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وانفرد جونغلز بالصدارة خلال الكيلومترات الـ60 الأخيرة، وقاوم عودة الفرنسي تيبو بينو الذي انتفض في الصعود الأخير واقترب منه بفارق 20 ثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع.

وتقدم اللوكسمبورغي على الاسبانيين جوناثان كاسترفييخو وكارلوس فيرونا بفارق 22 و26 ثانية توالياً.

وهو الفوز الأول لجونغلز (29 عاماً) في طواف فرنسا، لكنه من أبرز الفائزين في طواف لياج-باستوني-لياج حيث تمكن من تحقيق 25 فوزاً.

تعاقد فريق فينسينت لافينو مع اللوكسمبورغي في عام 2021، إلاّ أن الأخير اضطر للخضوع لعملية عملية جراحية العام الماضي للشريان الحرقفي. لم يستعد مستواه إلاّ في وقت متأخر، خلال طواف سويسرا بحلوله سادساً.

ورغم انتصاراته المحلية، إلا أن فوزه الدولي الأخير يعود إلى عام 2019 في طواف كورن-بروكسيل-كورن.

ولم تدوّن لوكسمبورغ اسمها على لائحة الفائزين في طواف فرنسا للدراجات الهوائية منذ أندي شليك في عام 2011.

من ناحيته، سرّع بوغاتشار، المتوج بالطواف في العامين الماضيين، من ايقاعه في الأمتار الأخيرة ليجتاز خط النهاية متأخراً بفارق 49 ثانية عن جونغلز، ولكن أمام أبرز مطارديه في الترتيب العام.

وسيخضع صاحب القميص الأصفر على غرار العديد من الدراجين الذين تأثروا من حالات الاصابة بفيروس كورونا لاختبار الكشف عن "كوفيد-19"، بعدما بات غيوم مارتن الأحد ثالث دراج يغادر الطواف جراء اصابته بالوباء.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة:

1- اللوكسمبورغي بوب جونغلز 4.46:39 ساعات

2- الاسباني جوناثان كاسترفييخو بفارق 22 ثانية

3- الاسباني كارلوس فيرونا بفارق 26 ثانية

4- الفرنسي تيبو بينو بفارق 40 ث.

5- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 49 ث.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 33.43:44 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 39 ثانية

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:17 دقيقة

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:25 د.

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 1:38 د.

© 2022 AFP