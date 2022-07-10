مقتل خمسة مدنيين في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو

ايسوف سانوعو ا ف ب/ارشيف

جنود من بوركينا فاسو خلال تدريبات في معسكر تدريب قرب واغادوغو في 13 نيسان/ابريل 2018

واغادوغو (أ ف ب) – قُتل خمسة مدنيين خلال هجوم شنّه مسلّحون جهاديون على مفرزة عسكرية في بارسالوغو في شمال بوركينا فاسو الأحد، بحسب ما أعلن الجيش.

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وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّه "صباح الأحد، دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلّحة هاجمت مقرّ المفرزة".

وأضاف البيان أنّه بموازاة الهجوم على مقرّ المفرزة "كانت مجموعة إرهابية أخرى تشنّ هجوماً على مدنيين" في المنطقة نفسها.

وبحسب البيان فقد أسفر الهجوم عن مقتل "خمسة مدنيين بينهم طفل" وسقوط "ثمانية جرحى عسكريين تمّ إجلاؤهم لتلقّي العلاج".

وأوضح الجيش في بيانه أنّه تمّ على الإثر تنفيذ عمليات جوّية وبرّية لتعقّب المهاجمين، مشيراً إلى أنّ "ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية تقع في بانغميوغو بالقرب من بارسالوغو".

وأكّد البيان "تحييد عدد من الإرهابيين"، من دون أن يحدّد عددهم، كما أكّد "تدمير القاعدة اللوجستية" التي كانت الجهاديون يحاولون الانسحاب إليها.

وغالباً ما تقدّم قوة برخان الفرنسية إسناداً جوياً للعمليات التي ينفّذها الجيش ضدّ الجهاديين في بوركينا فاسو.

ومنذ 2015 تشهد بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية متكرّرة تشنّها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى وحوالى مليوني مهجّر.

ويقع أكثر من 40% من مساحة البلاد حالياً خارج سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.

© 2022 AFP