إنتر يعلن رسمياً رحيل التشيلي فيدال

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

التشيلي ارتورو فيدال يحتفل بالتسجيل لانتر خلال مباراة في الدوري الايطالي لكرة القدم ضد جنوى. ميلانو، في 21 آب/أغسطس 2021

ميلانو (أ ف ب) – أعلن إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الإثنين عن رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

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وقال إنتر في بيان "يُعلن نادي إنترناسيونالي ميلانو أنه توصل الى اتفاق لإنهاء عقد لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي"، مضيفاً "يود النادي أن يشكر أرتورو على عامين قضاهما مع +نيراتسوري+ وتوج خلالهما بثلاثة ألقاب".

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام ابن الـ35 عاماً للانتقال الى فلامنغو البرازيلي الذي حل لديه منتصف الأسبوع الماضي من أجل التفاوض على الانضمام لصفوفه حتى نهاية عام 2023.

وقال فيدال للصحافيين في المطار بعدما استُقبل من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين "أنا سعيد لوجودي هنا ... نحن الآن نجري مفاوضات".

وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونيخ (2015-2018) الألمانيين ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

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