الاتحاد الإيراني يقيل مدرب المنتخب سكوتشيتش قبل أشهر من مونديال 2022

فرانك فيف ا ف ب

طهران (أ ف ب) – أقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم الإثنين مدرب المنتخب الوطني الكرواتي دراغان سكوتشيتش قبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وفق الاعلام الرسمي.

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وأوضحت وكالة "إرنا" للأنباء أن "اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم أعفت مدرب المنتخب الوطني دراغان سكوتشيتش من مهامه".

وكان المدرب البالغ من العمر 53 عاما، عيّن في شباط/فبراير 2020 خلفا للبلجيكي مارك ويلموتس الذي ترك منصب المدير الفني لـ "تيم ملّي" في أعقاب تباينات مع الاتحاد المحلي.

وتحدث ويلموتس في حينه عن "انتهاكات تعاقدية جسيمة" ارتكبها الاتحاد، علما بأن تقارير صحافية بلجيكية أفادت في حينه عن توتر في علاقة الطرفين على خلفية تأخر الجانب الإيراني في دفع مستحقات المدرب.

ووصل سكوتشيتش الى رأس الإدارة الفنية للمنتخب بعدما راكم خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط، وأصبح خامس مدرب كرواتي مع "تيم ميلي" بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلازيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، نجح في قيادة "تيم ملّي" الى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية التي تحمل نكهة سياسية، اذ تضم الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وانكلترا وويلز.

ويأمل المنتخب الإيراني في تخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه عندما يخوض غمار النهائيات التي تستضيفها قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

© 2022 AFP