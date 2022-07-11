بطولة إسبانيا: ديمبيليه يصل إلى برشلونة تمهيداً لتوقيعه على عقد جديد (تقارير)

برشلونة (أ ف ب) – وصل الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيليه المنتهي عقده في 30 حزيران/يونيو مع برشلونة، ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، إلى كاتالونيا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي لمدة عامين، حسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

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ووصل ديمبيليه الأحد إلى مطار "إل برات" في برشلونة قادماً على متن طائرة خاصة، للاجتماع بالمعنيين ووضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد.

وبعد شهرين من المفاوضات اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي ببقاء بطل مونديال 2018 في صفوف الـ "بلاوغرانا" بصفقة جديدة لمدة عامين، على أن يتم الاعلان رسمياً عن التوقيع في الأيام المقبلة، حسب ما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتوصل الطرفان إلى الاتفاق بعد 4 اجتماعات بين فريق اللاعب الدولي (27 مباراة دولية، 4 أهداف) المكلّف بالمفاوضات والنادي للوصول إلى أفضل الشروط المادية، علماً أن النادي يأمل في أن ينضم الفرنسي إلى صفوفه في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية التي تبدأ في 19 الشهر الحالي.

وفي وقت اجمعت العديد من وسائل الإعلام على مدة العقد، إلا أن التكهنات تدور حول تفاصيل الراتب والمكافآت، حيث وبرغبة من الرئيس جوان لابورتا يأمل من ديمبيليه أن يساهم في خفض راتبه أسوة بجميع اللاعبين نظراً للضائقة المالية التي يمر بها النادي.

وأشارت وسائل اعلام كاتالونية أن راتب ديميبليه سينخفض بنسبة 40 في المئة، إضافة إلى عدم تضمنه مكافآت مالية، في حين خالفت "ليكيب" هذه المعلومات معتبرة أن العقد ينص على علاوة تتعلق بأداء لاعب رين السابق داخل المستطيل الأخضر وخوضه للمباريات، ما يسمح له بزيادة راتبه الأساسي بشكل كبير. واستخدم المدرب تشافي هرنانديس كل نفوذه لإعادة إطلاق المفاوضات في أكثر اللحظات توتراً، لابقاء أفضل ممرّر في "لا ليغا" في الموسم الماضي (13 تمريرة حاسمة) في كاتالونيا.

© 2022 AFP