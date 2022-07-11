بطولة إيطاليا: بوغبا يعود إلى يوفنتوس بعد 6 أعوام في مانشستر يونايتد

ميغيل مدينا ا ف ب/ارشيف

روما (أ ف ب) – عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس الإيطالي بعد 6 أعوام قضاها في مانشستر يونايتد الانكليزي، حسب ما أعلن الإثنين نادي مدينة تورينو.

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وعاد بطل مونديال 2018 في صفقة حرة إلى النادي الذي شهد ابرز انجازاته داخل المستطيل الأخضر بين عامي 2012 و2016 بعد مغامرة خالية من المشاعر والألقاب المهمة مع "الشياطين الحمر" مقابل 105 ملايين يورو، في رقم قياسي في تلك الفترة.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" اليومية أن بوغبا (29 عاماً) سيتقاضى راتباً قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

من ناحيته، كتب يوفي في بيان من دون تحديد مدة العقد "بول عاد إلى تورينو، غادر وهو شاب، وعاد بعدما بات رجلاً ولاعباً استثنائياً".

وقرر بوغبا الذي تواجد الأحد في مستهل التمارين الجماعية للاعبين في تورينو، العودة إلى المهد الذي انطلق منه وتوج معه بأربعة ألقاب في الـ "سيري أ"، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015.

وأعلن ناديه السابق مانشستر يونايتد مطلع حزيران/يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه.

وحمل بوغبا ألوان يوفنتوس لمدة 5 أعوام، بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وأعاد يونايتد بوغبا الى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، هندسها وكيله مينو رايولا الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي.

كانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العام 2017 بتتويجه بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الرابطة الانكليزية.

أدّت مشاكله البدنية الى خوضه 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع المسابقات الموسم المنصرم الذي انتهى مخيبًا له وللنادي الذي أخفق في احتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وانضم بوغبا الى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16 قادمًا من لوهافر وحقق معه كأس إنكلترا للناشئين، قبل أن يرتقي الى صفوف الفريق الاول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته الى تورينو. كان موسم 2018-2019 الافضل له في إنكلترا بإشراف مورينيو عندما سجل 16 هدفًا في 47 مباراة.

© 2022 AFP