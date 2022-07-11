جاك ويلشير يعود لأرسنال مدرباً لفريق تحت 18 عاماً

كلاوس بيك Ritzau Scanpix/ا ف ب

الانكليزي جاك ويلشير في لقطة له خلال دفاعه عن الوان نادي اي جي أف الدنماركي في 10 نيسان/ابريل عام 2022

لندن (أ ف ب) – عاد لاعب وسط أرسنال الإنكليزي السابق جاك ويلشير الى الفريق اللندني لتولي مهمة الاشراف على فريق تحت 18 عاماً، وفق ما أعلن النادي الإثنين.

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ويأتي تعيين ويلشير في هذا المنصب بعد أيام معدودة على قراره باعتزال اللعب نهائياً بعمر الثلاثين بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته وعكرت مسيرته الكروية الواعدة.

وأمضى ويلشير الموسم الماضي بعض الوقت في العمل مع لاعبي أرسنال الشباب، وحصل الآن على فرصته للمساعدة في تشكيل الجيل القادم من نجوم أكاديمية "المدفعجية".

ونقل أرسنال عن ويلشير قوله في بيان "إنه لشرف كبير أن ألعب هذا الدور. لا يخفى على أحد أني أحب هذا النادي. أحب ما ندافع عنه وقضيت جزءاً كبيراً من حياتي في هذه الأكاديمية، بعض أفضل أيام حياتي".

ورأى إنها "فرصة كبيرة بالنسبة لي وأنا مستعد. أنا متعطش وأتطلع بفارغ الصبر لمساعدة هؤلاء اللاعبين الشباب على النمو والوصول الى أفضل ما يمكنهم داخل وخارج الملعب".

وتابع "إنه شعور خاص أن تكون جزءاً من عائلة أرسنال".

وتدرج ويلشير كروياً عبر أكاديمية أرسنال في طريقه ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول عن 16 عاماً و256 يوماً في 2008 بعد تخرجه من أكاديمية النادي.

بدأ مسيرته بشكل لافت لكن الاصابات المتكررة حدت من تطور مستواه، وقد أحرز في صفوف أرسنال كأس إنكلترا مرتين عامي 2014 و2015 ودافع عن ألوانه في 197 مباراة.

أمضى موسماً على سبيل الاعارة في صفوف بورنموث قبل الانتقال رسمياً الى صفوف وست هام عام 2018 ثم عاد لفترة وجيزة الى بورنموث في كانون الثاني/يناير 2021.

وقع في كانون الثاني/يناير الماضي مع نادي اي جي أف الدنماركي وخاض معه 14 مباراة قبل أن يصل الى قرار الاعتزال عقب عدم التجديد له.

دافع ويلشير عن الوان منتخب بلاده في 34 مباراة، اولها عام 2010 وشارك في كأس العالم 2014 في البرازيل وفي كأس اوروبا 2016 في فرنسا.

وأشاد مدير أكاديمية أرسنال المدافع الألماني السابق بير ميرتيساكر بويلشير الإثنين، قائلاً "الجميع يعرف مدى شغف جاك بأرسنال. إنه يفهم ما نريد تحقيقه هنا وقد أثار إعجابنا حقاً العام الماضي. إنه يعرف بالضبط ما يلزم للعبور من الأكاديمية الى لعب كرة القدم مع الفريق الأول".

© 2022 AFP