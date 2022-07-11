جوائز الاتحاد الإفريقي: صلاح ومانيه على رأس 10 لاعبين مرشحين للقب لاعب العام

كريستوف ستاكه ا ف ب

لقطة للمهاجم السنغالي ساديو مانيه في اول حصة تدريبية في صفوف فريقه الجديد بايرن ميونيخ الالماني. 8 تموز/يوليو 2022

جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) (أ ف ب) – سيكون نجم ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، وزميله السابق السنغالي ساديو مانيه المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني على رأس لائحة من 10 لاعبين أفارقة مرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين.

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وسيتم الإعلان عن هوية الفائز في احتفالية تستضيفها الرباط عاصمة المغرب في 21 تموز/يوليو الحالي، علما بان المشاركين في التصويت هم قادة ومدربو المنتخبات الإفريقية، اعضاء في اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي بالإضافة الى عدد من الصحافيين المختارين.

وتوج صلاح بالجائزة عامي 2017 و2018 ومانيه عام 2019 في حين ألغيت نسختا عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتألق النجمان في صفوف ليفربول الموسم الفائت وساهما بشكل كبير في احراز فريقهما كأس إنكلترا وكأس رابطة الأندية الإنكليزية، في حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني صفر-1 والدوري المحلي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

لكن احراز مانيه كأس الأمم الإفريقية لمنتخب السنغال على حساب مصر وصلاح في النهائي في شباط/فبراير الماضي، ومساهمته في تأهل "أسود تيرانغا" على حساب مصر وصلاح ايضا الى نهائيات مونديال قطر 2022، يجعل الأول اقرب الى إحراز الجائزة المرموقة.

وبعد نهاية الموسم، انتقل مانيه الى صفوف بايرن ميونيخ، في حين مدد صلاح عقده مع ليفربول.

ويدخل الجناح الجزائري رياض محرز لمانشستر سيتي الإنكليزي بطل إنكلترا في دائرة الصراع بالإضافة الى حارس مرمى السنغال إدوار مندي الذي يسعى الى ان يصبح أول حارس مرمى يتوج باللقب منذ المغربي الزاكي بادو عام 1986.

اللاعبون المرشحون العشرة:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الكاميروني كارل توكو ايكامبي (ليون الفرنسي)، الكاميروني فنسان ابو بكر (النصر السعودي)، العاجي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، الغيني نابي كيتا (ليفربول الإنكليزي)، المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، السنغالي إدوار مندي (تشلسي الإنكليزي)، السنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، السنغالي ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الألماني).

© 2022 AFP