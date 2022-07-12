البرتغالي فيتوريا مدرباً لمنتخب مصر

اولي سكارف ا ف ب

القاهرة (أ ف ب) – تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمدة أربع سنوات من أجل تدريب منتخبه الأول خلفاً لايهاب جلال المقال من منصبه، بحسب ما أعلن فجر الثلاثاء في بيان.

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وكتب الاتحاد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "توصّل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة"، فيما اشارت تقارير صحافية مصرية الى أنه سينال راتباً سنوياً بقيمة 2.4 مليون يورو.

وكان جلال أقيل من منصبه في 16 حزيران/يونيو الماضي عقب الخسارة أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، وذلك بعد قرابة شهرين من توليه المسؤولية للحلول بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد مصر الى نهائي أمم إفريقيا حيث خسرت أمام السنغال في شباط/فبراير، ثم اخفق معها بالتأهل إلى مونديال قطر 2022 على يد السنغال أيضاً.

وحقق روي كارلوس بينيو دا فيتوريا (52 عاماً) انجازات مع بنفيكا وقاده إلى لقب الدوري في موسمي 2016 و2017 والكأس المحلية 2017 وكأس الرابطة 2016 والكأس السوبر 2016 و2017.

بدأ فيتوريا مسيرته كلاعب في الدرجات المغمورة في البرتغال، وعقب اعتزاله استهل مسيرته التدريبية مع فيلافرانكوينسي، ثم انتقل عام 2004 لتدريب فريق الشباب في بنفيكا واستمر معه لعامين، ثم فاتيما أربعة مواسم ومنه الى باسوس دي فيريرا في 2011، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيمارايش بين 2011 و2015.

في 2015، كانت الخطوة الأبرز، عندما بقي مع بنفيكا لثلاث سنوات ونصف.

وفي كانون الثاني/يناير2019، تولى القيادة الفنية لفريق النصر السعودي وقاده إلى لقب الدوري والكأس السوبر في 2019، بالإضافة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 عندما خسر أمام بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

وبعد سلسلة من النتائج السلبية، رحل روي فيتوريا عن النصر في نهاية 2020، قبل أن يتولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي مطلع الموسم الماضي، لكنه غادر بعد ستة أشهر.

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