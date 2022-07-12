بايل يهدف الى كأس أوروبا 2024 وربما مونديال 2026 بانتقاله الى لوس أنجليس

لوس انجليس (أ ف ب) – كشف النجم الويلزي غاريث بايل عن السبب الذي دفعه الى الانتقال للدوري الأميركي لكرة القدم والدفاع عن ألوان لوس أنجليس أف سي، وهو تعزيز حظوظه بالتواجد مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 وربما مونديال 2026.

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ولم يتعاقد النجم السابق لتوتنهام الإنكليزي وريال مدريد الإسباني مع لوس أنجليس أف سي لأكثر من موسم، لكنه لم يستبعد الإثنين البقاء لفترة أطول بالقول الإثنين "ما زال أمامي الكثير من الأعوام (كلاعب). لم آتِ الى هنا من أجل 6 أو 12 شهراً. جئت الى هنا من أجل محاولة اللعب لأطول فترة ممكنة".

ولا ينحصر طموح الويلزي الذي يحتفل السبت بميلاده الثالث والثلاثين، بمواصلة المشوار لأطول فترة ممكنة على صعيد الأندية، بل وَضَعَ لنفسه هدف المشاركة مع بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2024 بعد أن يخوض معها في نهاية العام الحالي أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 64 عاماً.

وقال النجم الفائز مع ريال مدريد بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، آخرها نهاية الموسم المنصرم، إن "تواجدي هنا (في لوس أنجليس) يمنحني أفضل فرصة ممكنة لخوض كأس أوروبا، وربما بطولة أخرى من بعدها" في إشارة منه الى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة مشاركة مع كندا والمكسيك.

© 2022 AFP